"Não falei contigo, eu não falei contigo": Sérgio pontapeou bola, foi expulso pela 21.ª vez e FC Porto falhou flash após o jogo

A noite tinha tudo para ser uma das mais tranquilas na presente temporada para o FC Porto, à semelhança do que acontecera no passado sábado com o P. Ferreira no Dragão: um golo madrugador pela quarta vez consecutiva a abrir caminho para a vitória, uma atitude coletiva que não deu hipóteses ao Mafra a não ser numa única oportunidade no segundo tempo já com 2-0, uma vantagem que permitiu controlar ritmos e momentos de jogo da forma mais conveniente. No entanto, e ainda antes do terceiro e último golo de Galeno, o minuto 65 acabou por ser um dos mais marcantes na partida. Neste caso, pelas piores razões.

Na sequência de um corte dos jogadores do Mafra, Sérgio Conceição pontapeou uma bola que estava fora do terreno em sinal de desagrado por um lance onde Grujic foi atingido na perna à entrada da área (com o jogo a seguir mesmo com o sérvio em dificuldades) e acabou por ver o cartão vermelho. O treinador não saiu da sua zona técnica, considerando até certa altura que as possíveis comunicações com a restante equipa de arbitragem poderia “reverter” a decisão, mas após uma conversa com o juiz Hélder Malheiro a expulsão contou mesmo. “Não falei contigo, eu não falei contigo”, atirou o técnico sem sucesso.

[Clique na imagem para ver o lance da expulsão de Sérgio Conceição em vídeo]