Era contra o último classificado, envolveu dois golos na meia hora inicial praticamente a sentenciar o rumo do encontro, valeu bem mais do que isso. Além dos três pontos, a vitória expressiva do FC Porto frente ao P. Ferreira, após a qualificação no primeiro lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões, funcionou como a tal prova do grupo de que conseguia manter os mesmos níveis de exigência em campo depois de um desafio europeu, algo que falhou nos Açores com o Santa Clara. Agora, seguia-se mais um teste a esse nível, mesmo que num contexto diferente e a eliminar para a Taça de Portugal. E esse era o principal objetivo de Sérgio Conceição para a partida em Mafra, da Segunda Liga, orientado pelo ex-médio Ricardo Sousa.

“Espero que não aconteça Taça, pois se olharmos para a eliminatória anterior caíram oito equipas da Primeira Liga. A Taça é o segundo título mais importante para nós a seguir ao Campeonato, temos de estar no nosso melhor frente a uma equipa competente, com um treinador que tem feito um trabalho interessante e com resultados positivos. Devemos olhar para o Mafra com todo o respeito e fazer o mesmo trabalho de preparação que fazemos em todos os jogos. Com humildade, ir a Mafra e passar. Rodar a equipa? Não é rodar… Jogámos no sábado, hoje [segunda-feira] estamos preparados para viajar depois do treino, sabem que no dia após o jogo é trabalho de recuperação. Esse curto espaço de tempo que temos é para nos focarmos ao máximo no jogo. Nesse sentido, entram os que estiverem em melhor forma física, emocional. Posso dizer que o Cláudio Ramos vai jogar, é o único que posso adiantar”, comentara o técnico dos azuis e brancos, que não poderia contar ainda com os lesionados Zaidu, Gabriel Veron e Pepe.

“Se a equipa reage melhor quando está mais pressionada? Quero que esse fio da navalha aconteça em todos os jogos. Se esse fio é sinónimo de estar alerta e vivo no jogo, com estado de espírito onde foco e concentração estejam presentes, sim. Não é preciso bater no fundo como acho que foi o jogo com o Santa Clara porque acho que não estivemos bem. Não foi pela qualidade que tivemos depois noutros jogos, tem a ver com uma série de características que têm de ser postas cá fora. Essa é a minha luta diária, gostaria de encontrar forma de os meter sempre no fio da navalha, mas todos os dias e em todos os jogos, que refletem o que é o nosso dia a dia”, acrescentara para reforçar a mensagem interna de evitar qualquer facilitismo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.