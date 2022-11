Olhando para uma atualidade em que tudo está a um touch de distância, digital, online, fácil e rápido, percebemos que hoje em dia, para jogar num casino online, basta apenas que tenhamos mais de 18 anos e um dispositivo com acesso à internet.

Depois de uma breve reflexão sobre o assunto, decidimos fazer all-in em 6 razões que tornam os casinos online numa boa aposta para quem só se quer divertir, apostar e tentar sair com mais dinheiro do que entrou.

1 O casino online tem menos custos fixos, por isso conseguem entregar uma maior taxa de RTP. (“Ui, começamos já com termos técnicos?”) Não se assustem: RTP significa Return-To-Player e é o rácio entre o valor total de apostas e o valor total de prémios de um determinado jogo de casino). E apesar de irmos ao casino para nos divertirmos, a diversão é muito maior quando trazemos os bolsos mais cheios.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

2Quem nunca sonhou apostar numa slot machine enquanto está num banho de espuma com pétalas de rosa, a ouvir “Azar na Praia” de Nel Monteiro? (Ou se forem supersticiosos, a ouvir “Sorte Grande” de Ivete Sangalo). A verdade é que seja na banheira, no sofá ou no comboio, tudo o que precisam é de internet e de um smartphone, tablet ou computador, por isso as possibilidades são quase infinitas quando falamos de apostar quando, onde e como quiser.

3Quase tão infinitas como as opções de ‘venue’, são as opções e tipos diferentes de jogos e modalidades. Desde as mais clássicas slot machines a jogos de combinações com pedras preciosas, animais, fruta, peixes, deuses, passando pelas roletas clássicas até às mais modernas, existem inúmeras oportunidades de multiplicar cêntimos em euros e experimentar as várias “máquinas” sem pagar mais por isso: é só sair, recolher os ganhos, e entrar noutra.

4Temos um maior controlo de quanto gastamos, sem ceder a pressões sociais de amigos ou outros apostadores, por vezes, puramente exibicionistas. O saldo total está sempre presente no ecrã, lembrando-nos de quanto temos e quanto já ganhámos, e para parar, basta fechar a janela.

5O “dinheiro grátis” dos bónus de boas vindas e créditos de rodadas. Para quem gosta de aproveitar uma boa promoção, não precisa de se esforçar muito para agarrar uma destas oportunidades. Como o mercado dos casinos online é muito competitivo e existe muita concorrência, é frequente utilizarem campanhas de bónus inicial em euros, rodadas gratuitas de slots machines e por vezes multiplicações do depósito que o utilizador fizer.

6“Não paga mais para ver” nem para experimentar. Uma das grandes vantagens dos casinos online é que podemos jogar as versões demo sem ter de pagar. Esta vantagem permite-nos ficar mais confortáveis e experimentar as diferentes modalidades de jogo sem gastar (nem ganhar) dinheiro.