Frederico Varandas garante que Rúben Amorim “tem contrato até 2024, vai ficar até 2024 e sabe o que pretendemos para além de 2024”. Em entrevista à RTP3, o presidente do Sporting assumiu que “está em cima da mesa” manter o treinador para lá desse ano. E atirou: “Há três anos, paguei 10 milhões de euros por Rúben Amorim. Hoje pagaria 15”.

O líder sportinguista garantiu que mantém uma “excelente” relação tanto profissional como pessoal com Rúben Amorim. “Estamos completamente alinhados no projeto desportivo do Sporting”, afirmou Varandas: “O que importa para mim é a relação diária que tenho com o treinador. Nessa relação diária entre treinador, diretor desportivo e presidente, não há um dia em que não fale com o treinador e veja como estão as coisas“.

Frederico Varandas assumiu que o clube leonino está a passar por uma crise de resultados, mas defendeu que isso nada indicia sobre a saúde do projeto futebolístico do Sporting. “Não existe uma crise estrutural, de competência do treinador, de qualidade do grupo. Temos uma ideia de jogo muito bem definida, criamos mais oportunidade de golo. Simplesmente não temos sido eficazes”, argumentou.

Mateus Nunes saiu porque Sporting precisava de 80 milhões de euros

Sobre a saída de Mateus Nunes do clube, Frederico Varandas explicou que o jogador saiu do Sporting simplesmente porque o clube precisava de liquidez na ordem dos 80 milhões de euros — caso contrário não tinha condições para participar em competições europeias. “Mateus Nunes não tinha de ser vendido. O Sporting é que tinha de fazer 80 milhões de euros em vendas. Tinha de ser”, sumarizou. E acrescentou: “Tenho de zelar não só pela equipa de futebol, como pelo Sporting”.

Logo no início da entrevista, o presidente sportinguista recusou comentar uma entrada de CR7 no clube “por respeito a Cristiano Ronaldo, ao Manchester United e sobretudo à seleção portuguesa”. Questionado sobre uma eventual contratação do avançado português no clube em que iniciou a carreira, Varandas disse que não vai “alimentar nenhum rumor”, “contribuir por ruído” ou “alimentar telenovelas”.

“Desde o início da época, há seis meses, que o meu treinador é massacrado. São aqueles rumores, aquelas novelas que se criam, porque até hoje nunca houve absolutamente nada”, assegurou: “Até hoje, nunca houve uma conversa dessas nem comigo, nem com o Rúben Amorim”.

Varandas sobre Mustafá: “Se exigimos valores para os outros, não exigimos para nós?”

Frederico Varandas repetiu que Mustafá, chefe da Juventude Leonina, não tem espaço nos grupos de apoio do clube e recordou as acusações que recaem sobre o sportinguista: “Cumpriu uma pena de quatro anos por assaltos violentos. Neste momento foi condenado por mais seis anos e meio por assaltos violentos. Se nós, Sporting, exigimos valores para os outros, não vamos exigir para nos próprios?“, questionou.

O presidente do clube, que chegou a ser membro da Juve Leo, considera que “só quem é pobre de carácter e cobarde” aceita um “indivíduo” como Mustafá à frente da claque. E garantiu que todos os grupos de apoio serão bem-vindos, desde que venham “por bem”. Mas sublinhou: “As claques vêm para servir o Sporting, não o contrário”.