Filipe Silva, atualmente administrador financeiro da Galp, vai assumir a presidência executiva da petrolífera a 1 de janeiro de 2023, substituindo Andy Brown.

A decisão foi feita “por unanimidade”, segundo o comunicado da Galp divulgado esta quarta-feira, 16 de novembro.

A Galp já tinha anunciado que Andy Brown, o atual presidente (CEO), iria sair no final do ano. Agora comunica o seu substituto, explicando que Filipe Silva iniciará funções de CEO a 1 de janeiro de 2023, ainda que só seja nomeado formalmente para novo mandato na assembleia geral eletiva. Até à nomeação do novo conselho nessa assembleia de geral, no próximo ano, Filipe Silva acumula as funções de CEO com as que desempenha atualmente de CFO (administrador financeiro). Depois da assembleia geral Filipe Silva manter-se-á CEO no mandato 2023-2026.

Filipe Silva é administrador financeiro da Galp desde 2012. Antes de ingressar na Galp teve uma carreira ligada à banca, no Deutsche Bank e no Finantia. Nascido em Lisboa licenciou-se em Economia e Gestão Financeira e possui mestrado em Gestão Financeira, ambas pela Catholic University of America, Washington DC. Tem 58 anos.

Em comunicado, Paula Amorim, presidente do conselho de administração e representante do principal acionista da Galp (Amorim Energia), declara que “Filipe é um gestor experimente com uma vasta experiência na empresa e nos mercados de energia. Estou certa que a sucessão é a que melhor permite à Galp continuar o seu caminho de crescimento e de transformação, conforme as orientações estratégicas definidas”.