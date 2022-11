Mais um recorde para Max, o segundo lugar para Leclerc, o adeus de Vettel: Verstappen vence última corrida da temporada em Abu Dhabi

Assim, este domingo e uma semana depois de George Russell ter carimbado a primeira vitória da carreira no Brasil, Verstappen manteve a liderança no arranque e Pérez e Leclerc também seguraram os respetivos lugares, com Hamilton a ultrapassar Sainz — mas a ter de devolver a posição algumas voltas depois, por indicação da direção de corrida, já que o Mercedes e o Ferrari quase se tocaram no momento da ultrapassagem. Ainda assim, em menos de nada, o britânico voltou a superar o espanhol e agarrou o quarto lugar.

Atrás de Verstappen, na luta pelo segundo lugar do Mundial, Pérez e Leclerc foram trocando de posições entre as duas paragens e a proximidade de Hamilton, Sainz e Russell. O monegasco pressionou o mexicano na altura em que o Red Bull se tornou o primeiro do grupo da frente a parar pela segunda vez e aproveitou precisamente esse momento para saltar para o segundo lugar, com Pérez a ser forçado a recuperar posições para regressar à retaguarda do Ferrari na sequência da saída das boxes.

LAP 55/58 Perez is now just three seconds behind Leclerc #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/6g5GMm0gZ6 — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

No rádio, Verstappen ia avisando a equipa de que Pérez podia acelerar a fundo porque os pneus aguentavam, num episódio caricato tendo em conta a corrida do passado domingo — quando o neerlandês recusou deixar passar o mexicano e recordou a Red Bull de que já dito que não iria aceder a pedidos do género. Mais atrás, Pérez ia respondendo e pressionando Leclerc, somando voltas mais rápidas num derradeiro esforço para ainda chegar ao segundo lugar do Grande Prémio e do Campeonato do Mundo.

Até ao fim, mesmo na ponta final e depois de a Mercedes ter decidido não ir para uma estratégia de duas paragens, Lewis Hamilton teve um problema hidráulico e foi forçado a abandonar — terminando uma temporada na Fórmula 1, pela primeira vez na carreira, sem registar qualquer vitória.

LAP 57/58 Leclerc looks like he's going to hold on for P2#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/DfroYMxnLR — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

Max Verstappen carimbou o 15.º triunfo da época e fechou da melhor maneira a temporada do bicampeonato tornando-se recordista absoluto de vitórias num único ano, Charles Leclerc não deixou fugir o segundo lugar e agarrou também a segunda posição do Mundial para a Ferrari e Sergio Pérez teve de se contentar com a terceira posição tanto na corrida como na classificação geral. Pelo meio, em Abu Dhabi, Sebastian Vettel terminou uma carreira brilhante em que foi quatro vezes campeão do mundo dentro dos pontos e com um 10.º lugar.

His 15th(!) win of the year ????@Max33Verstappen caps an outstanding season with a lights to flag victory in AbuDhabi! #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/Nh1Y9LLjn5 — Formula 1 (@F1) November 20, 2022