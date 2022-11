Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

A terra divide-se em dois em Doha. De um lado do equador, é Deus no céu e Cristiano Ronaldo na terra. Do outro, é Deus no céu e Lionel Messi na terra. Hoje era o dia do segundo. Foi ontem, amanhã também será, hoje era ainda mais na estreia daquele que será o último Mundial do jogador que reivindicou nas últimas quase duas décadas um número (10), uma maneira de jogar que é cada vez mais rara, uma era. Agora que se aproxima a hora do adeus é que o mundo do futebol se apercebe o que significou aquela olá no Estádio do Dragão, quando o então miúdo canhoto com muito talento que era mais conhecido pelo contrato feito num guardanapo da mesa de um restaurante e pelo problema hormonal em criança fez a estreia nos seniores. E seja nas bandeiras, nos cartazes, nas camisolas, há uma ligação inevitável de 40 anos a Diego Maradona.

Foi em 1982, nessa fronteira do salto do Boca Juniors para o Barcelona no arranque da aventura europeia, que César Luis Menotti deu a chamada ao primeiro Mundial daquele que se tornou o grande mito do futebol de um país à parte de todos os outros nesta coisa da bola como é a Argentina. Não sendo um indiscutível, pouco ou nada podia fazer para evitar a eliminação na segunda fase, com derrotas frente a Itália e Brasil. Em 1986, aí, entrou no México apostado em conquistar o mundo e saiu de lá com a taça que simboliza essa mesma conquista. Em 1990, em Itália, quando já era um ídolo de Nápoles e conseguiu colocar parte do San Paolo a torcer contra os transalpinos por si, afastou a equipa da casa mas perdeu a final com a RFA. Em 1994, na quarta e última experiência, mostrou que os génios também podem ter pés de barro: ele caiu na fase de grupos devido a um caso de doping; a equipa caiu nos oitavos por causa desse caso de doping. Caía o jogador, ficava com contrato eterno a parte do mito numa fase em que Messi estava no Grandoli.

Agora, era a vez de o príncipe herdeiro, também ele com dotes divinos que chega às conferências de imprensa e começa a ser aplaudido e que coloca os próprios adeptos adversários a bater palmas quando aparece nos ecrãs, ganhar a única prova que lhe falta a seguir à quebra do jejum com a Copa América, tentando “vingar” a derrota nos penáltis nos quartos em 2006, a goleada nos quartos também com a Alemanha em 2010, a final perdida mais uma vez com a Alemanha em 2014 e o desaire nos oitavos com a França em 2018. Mas havia mais coisas em jogo, como o recorde do número de encontros em fases finais absoluto (de Matthaus) e argentino (de Maradona) ou o número de golos de um argentino (de Gabriel Batistuta), entre outros.

