Velocidade é saltar etapas da linha temporal que causam demora à obtenção de um objetivo. A pedalar consegue-se ir mais depressa e o mais rápido ainda tem direito a uma camisola amarela. No Brasil, ainda não estava dado o sinal de partida e já todos os jogadores estavam equipados a rigor – para chegar

O Brasil é das seleções mais vezes apontadas como favoritas à vitória no Mundial e, consequentemente, à conquista do hexa. Se este é o início de um caminho que a nação brasileira deseja glorioso, pode haver quem caia na tentação de arrepiar caminho para levar o processo em frente.

A maior mostra de que o Brasil queria muito começar a todo o gás, menosprezando o valor que o tempo tem na construção de uma base que sirva para trepar até aos objetivos mais altos, foi a tentativa de Neymar marcar um canto direto. O ato foi inconsequente e a canarinha percebeu que para explanar todo o potencial do futebol brasileiro tinha que galgar um caminho que ia ser mais moroso, mas ia dar resultados mais consistentes.

A seleção de Tite conseguiu, no último jogo da primeira jornada da fase de grupos, a exibição mais avassaladora que uma equipa mostrou na competição, tal foi o domínio que exerceu sobre a Sérvia de Dragan Stojkovic. A canarinha instalou-se no meio-campo contrário ao ponto dos centrais estarem na zona onde, num jogo normal, estariam os médios. O 4-2-3-1 brasileiro dinamizava-se para tentar criar combinações no corredor central. Neymar, para tentar fazer a diferença entre linhas, posicionou-se na zona morta do campo, onde, muitas vezes, está o árbitro. Raphinha também procurou conduzir a bola de fora para dentro. A equipa estava a falhar no último passe por mérito de uma defesa sérvia bastante consistente, reunida numa linha de cinco atrás.

