Eleito o melhor jogador em campo na partida frente ao Gana e o primeiro a marcar em cinco mundiais seguidos: Cristiano Ronaldo fez o pleno esta quinta-feira. Em reação a estes dois feitos, o capitão da Seleção Nacional admitiu que se trata de um “motivo de grande orgulho”, mas lembrou a importância do coletivo. “Entrámos com o pé direito, entrámos a ganhar, chegámos bem.”

Em conferência de imprensa, Cristiano Ronaldo garantiu também que a saída do Manchester United é um “capítulo encerrado”, estando focado, de “forma única e exclusiva”, no Mundial: “O importante é mesmo a Seleção Nacional”.

Cristiano Ronaldo sublinhou que ganhar o primeiro jogo numa fase de grupo “é fundamental”: “Estou muito feliz, foi uma excelente exibição, difícil, mas Portugal foi justo vencedor”.

Sobre ter sido eleito o melhor jogador em campo, a capitão da seleção nacional não deu relevância ao prémio que acabara de receber. Em vez disso, reforçou que a “equipa fez um excelente jogo” e assinalou que “nada” estava “garantido”. Cristiano Ronaldo definiu a equipa do Gana como “aguerrida, forte e que joga bem”. “Mas, na minha opinião, fomos os justos vencedores.”

