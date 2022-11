O debate do Orçamento do Estado na especialidade marca uma mudança na esquerda à esquerda do PS, com uma consequência direta para os socialistas: acabam estes quatro dias de debate isolados. A descolagem foi sendo feita e ficou consumada esta quinta-feira, com o PCP a deixar claro que só obrigado é que o PS, nos orçamentos da “geringonça”, cedeu medidas de esquerda e o Bloco a afirmar que as propostas orçamentais de Governo e PS transferem mais rendimento do trabalho para o capital do que o que foi feito no tempo da troika.

Acertar no nervo, promovendo a ideia de um PS colado à direita e neo-liberal. Foi esta a estratégia da esquerda que resultou num PS sozinho a recordar o passado da troika que, noutros tempos, PCP e BE alinharam em não deixar esquecer, mas que agora aparecem apostados em aproveitar noutra frente.

Mariana Mortágua encerrou a participação do BE nesta discussão na especialidade dizendo que “este continua a ser um orçamento marcado por uma escolha de classe, representa a maior transferência de rendimentos do trabalho para o capital deste milénio, maior do que no tempo da troika”. “Uma política de inspiração neo-liberal com discurso de esquerda pode parecer uma solução fácil mas não só mina a vida dos portugueses como a própria democracia”, rematou a deputada.

Os outrora parceiros do PS atacam a não atualização de pensões e salários à inflação e o “desrespeito” pelas carreiras do funcionários públicos ou a não redução do IVA da eletricidade ou ainda o PS “ter deixado entrar os privados nos cuidados de saúde primários”.

