Entre os séculos XVIII e XX, funcionaram na Irlanda as chamadas Lavandarias de Madalena. Estas instituições, geralmente geridas e financiadas por instituições católicas em parceria com o Estado irlandês, serviam para acolher as “mulheres caídas”, prostitutas ou mulheres que tinham tido relações sexuais sem serem casadas, uma transgressão grave num país ultra conservador e católico como a Irlanda. Estas mulheres eram obrigadas a trabalhar em lavandarias em condições sub-humanas, escondidas dos olhares alheios. Não podiam abandonar estas instituições — quem entrava para uma Lavandaria de Madalena, sabia que nunca mais sairia ou voltaria a ver a sua família. As mulheres que chegavam grávidas, viam os seus filhos serem-lhes retirados, levados para lares de mães solteiras ou vendidos a casais que não podiam engravidar, muitas vezes estrangeiros. Alguns morriam.

Não se sabe quantas raparigas e mulheres foram aprisionadas e obrigadas a trabalhar nas Lavandarias de Madalena até 1996, quando a última foi encerrada, ou quantos bebés morreram nestas instituições. A maioria dos registos foram destruídos. Os números que existem são estimativas por baixo — entre 10 mil e 30 mil mulheres terão passadas pelas Lavandarias de Madalena e nove mil crianças terão morrido em 18 instituições investigadas. Em 1993, uma descoberta feita no terreno de uma lavandaria a norte de Dublin permitiu ter uma ideia mais clara do que acontecia no interior destas instituições —nesse ano, foram descobertas as sepulturas de 133 mulheres, que tinham morrido há mais de 100 anos. Não havia certidão de óbito para a maioria. Em 2003, foram encontradas outras 22 sepulturas.

Título: “Pequenas Coisas Como Estas”

Autor: Claire Keegan

Tradutor: Inês Dias

Editora: Relógio D’Água

Páginas: 81

