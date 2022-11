Ainda antes da bola começar a rolar, uma boa parte dos fãs de futebol estava focada, de olhos postos, nos Falcões Verdes de Hervé Renard. A Arábia Saudita chegava a esta 2ª jornada depois da vitória que deixou os adeptos boquiabertos, o triunfo (2-1) sobre a Argentina. E o selecionador francês da Arábia Saudita optou por um 4-5-1, que facilmente se desdobrava em 4-3-3 com o apoio de Al-Dawsari e Al-Buraikan ao avançado Al-Shehri. Na outra metade do relvado, apresentava-se não só a Polónia, vinda de empate (0-0) contra o México, mas também a incerteza daquilo que a seleção orientada por Czeslaw Michniewicz tinha para apresentar neste Campeonato do Mundo. Alinhada em 5-3-2, as duas armas polacas apontadas à baliza adversária eram Arkadiusz Milik (da Juventus) e Robert Lewandowski (do Barcelona).

Assim que o árbitro brasileiro Wilton Sampaio fez soar o apito, cedo se percebeu que o jogo no estádio Education City, em Al Rayyan, ia ser intenso. Vários ataques, várias tentativas, praticamente sempre pela mesma seleção: a Arábia Saudita. O conjunto asiático estava totalmente dominador na partida, com o primeiro lance de real perigo (13′) a estar nos pés de Mohamed Kanno. E se no futebol costuma-se dizer que “quem não marca, sofre”, essa máxima não foi exceção para a turma de Hervé Renard. No seu primeiro remate enquadrado (aos 39′) com a baliza saudita, a Polónia marcou. Lance que teve início ainda na área de Szczesny, bola até ao corredor direito do ataque, passe para Lewandowski que trabalha bem dentro da área e serve atrasado para a finalização de Piotr Zieliński. Depois do golo, o jogo continuou na mesma senda. Arábia Saudita a ser superior, Polónia a aguentar como podia. Bem perto do intervalo, ocasião capital para a seleção asiática. Krystian Bielik comete pontapé de penálti (só assinalado com recurso ao VAR) e Al-Dawsari é chamado a bater. O herói do jogo frente à Argentina, passou a ser vilão, mas muito por culpa de Szczesny, que não só defende o penálti como também a recarga de Al Burayk. Duas intervenções ao mais alto nível!

Na segunda parte, muitos foram os que acreditaram que se ia ver novamente o efeito da palestra de Hervé Renard aos jogadores sauditas (a palestra ao intervalo frente à Argentina, quando também perdiam por 1-0, correu o mundo). A verdade, é que continuou a haver mais Arábia Saudita, quase sempre a esbarrar nas luvas do guardião polaco (defesa apertada aos 54′). À passagem do minuto 60, eis que finalmente surge uma reação polaca. E que reação! Primeiro com Milik à barra (61′) e depois por Lewandowski ao poste (65′). Em duas ocasiões, duas bolas polacas aos ferros sauditas. A Arábia Saudita não se assustou, voltou à carga, mas foi novamente a Polónia que, no segundo remate enquadrado com a baliza de Al Owais, chegou ao golo. Perda de bola de Al-Malki, em zona proibida, para Lewandowski, que isolado não perdoa. A Polónia chegava ao 2-0, naquele que foi o primeiro golo de Lewy em fases finais de um Mundial (76 golos depois). Ainda houve tempo para o avançado do Barcelona quase bisar (89′) no jogo, valeu a defesa de Al Owais.

Caso tivesse triunfado, a Arábia Saudita seria a primeira seleção a passar à próxima fase desta edição do Campeonato do Mundo. No papel, nas estatísticas, era o justo vencedor. Terminou com 16 remates (5 enquadrados), face aos 7 remates polacos (dos quais 3 enquadrados). Faz parte, é futebol! E deixa as contas deste Grupo C bem mais animadas, com seleções como a campeã do mundo França e a Dinamarca ainda a terem uma palavra a dizer.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.