Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

Ronaldo para um lado, Ronaldo para outro, Ronaldo em todo o lado. Nas costas da camisola, no número 7, em cachecóis, até com aquela cara de cartão com elástico para colocar à volta da cabeça. Mais uma vez era sobre o avançado que recaíam todas as atenções, os interesses, os apoios, as expetativas, as vontades. De portugueses que vieram do país chegando na véspera ou até mesmo esta manhã. Dos portugueses radicados no Qatar ou países próximos como Arábia Saudita ou EAU. De muitos mas muitos mesmo simples adeptos do futebol que podem ser da Índia, do Bangladesh ou do Nepal mas que, vivendo e trabalhando nesta altura no país (com aumentos que foram transversais a várias funções neste período do Mundial tendo em conta o aumento das necessidades), não podiam deixar de ver o seu ídolo ao preço que fosse. Mas havia mais.

Aquilo que o encontro inaugural frente ao Gana mostrou é que a Seleção tem uma figura reconhecida em termos mundiais mas que vive sobretudo daquilo que vale enquanto coletivo. Claro que rasgos como aqueles dois que Bruno Fernandes teve jogando nessa fase do 1-1 mais por dentro fizeram a diferença no plano mais individual mas foi enquanto equipa que Portugal respondeu ou falhou diante do conjunto africano. E foi para essas nuances, sobretudo para aquilo que a equipa fez mal antes da vantagem inicial e depois do avanço de dois golos, que Fernando Santos mais olhou antes da partida com o Uruguai esta segunda-feira.

“Contra o Gana, o que nos faltou para ser muito bom foi fazer mais durante 30 minutos. Foram muito bons, mas não foram muito, muito bons. Depois, já não pressionámos da mesma maneira, já não defendemos da mesma maneira… Eu jogo assim, neste sistema, porque eles sabem o que os jogadores têm para dar. Os jogadores têm total disponibilidade e demonstra isso nas conversas que temos. Volto a dizer: os jogadores têm liberdade mas sabendo que têm de reorganizar-se, sem nome e sem número. Em posse, criatividade total e liberdade total. A estreia num Campeonato do Mundo pesa um bocado, na primeira parte não soltaram a amarra. É por isso que jogo num sistema muito mais híbrido. Não me interessa se o Bernardo está a direita ou atrás, o Bruno ou Félix. Não me preocupo, até quero, mas sempre com segurança. Não pode é haver anarquia, perder a bola fácil… Sei que estamos a evoluir bem neste plano”, destacara o técnico.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.