Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

Já começam a ser muitos dias fora de casa num país diferente e em muitos casos com temperaturas opostas, já vão surgindo aquele tipo de coisas que em condições normais não mereceriam sequer uma linha. O último exemplo envolve um dos filhos de Lionel Messi, Ciro. Presente em Doha com a mãe Antonella Roccuzzo e os dois irmãos, foi filmado com alguns cromos da coleção do Mundial da Panini (atenção: não são iguais aos que existem em Portugal, com o fundo da imagem alaranjado e não azulado). Não se vendo, um era o de Emiliano Martínez, outro era a fotografia conjunta da Austrália. Como este ano a numeração não é seguida e está circunscrita às equipas, era o ARG 3 e o AUS 1. Num ápice, aquilo que era apenas um molho de cromos com dois um pouco mais para fora tornou-se nada mais nada mesmo do que uma previsão para o jogo.

O facto de Ciro ser filho de quem é também ajuda mas parece que, depois daquela redenção com o México que apagou a derrota frente à Arábia Saudita, a Argentina está na final e espera apenas o adversário, mesmo tendo em conta que num plano teórico teria pela frente Países Baixos e Brasil até ao encontro decisivo. Aqui, no meio dos adeptos que são um mundo à parte dentro de um Mundial que é um mundo à parte (reforçados para as partidas com o México e ainda mais com a Polónia, com outros elementos que estão mais habituados a andar em claques como se percebe no estádio), a esperança começa a transformar-se em mais do que isso. E se é verdade que Enzo Fernández ganhou um espaço que poucos conseguem, tendo agora saído ovacionado e a ouvir o seu nome na última ronda da fase de grupos, tudo gira em torno de Lionel Messi.

O encontro definido por argentinos e espanhóis como “duelo entre obrigação e ilusão” iria assinalar o jogo 1.000 do astro argentino desde que chegou a sénior, entre Barcelona, PSG e Argentina, constituindo em paralelo mais um teste à sua capacidade de reinvenção em vários momentos da partida como aconteceu na presente temporada em que conseguiu um arranque que poucos poderiam antever ou antecipar. Era com isso que, numa carreira cheia de recordes e dados históricos, tentaria quebrar mais uma barreira: fazer o primeiro golo numa partida do Mundial a eliminar. Ou seja, mesmo tendo os sete golos de Diego Maradona, não marcou além da fase de grupos em 2006, em 2010 (onde ficou em branco), em 2014 e 2018. Seria agora capaz de quebrar essa barreira? Era uma hipótese em cima da mesa contra uma surpreendente Austrália que foi goleada a abrir, ganhou depois pela margem mínima à Tunísia e bateu da mesma forma a Dinamarca.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.