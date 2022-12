A deslocação foi mantida no segredo dos deuses até se encontrar de novo em local seguro (e não identificado). Só após esse movimento o palácio de Buckingham confirmou, este sábado, que a coroa de Santo Eduardo, peça chave na coleção de joias da Coroa britânica, foi retirada da Torre de Londres de forma a ser ajustada nas suas dimensões e poder ser usada na cerimónia de coroação, a 6 de maio, por Carlos III.

The King will be crowned with St Edward’s Crown during the Coronation Service at @Wabbey on 6 May 2023.

Made for King Charles II in 1661, the Crown has been removed from the Tower of London to allow for resizing work to begin ahead of the Coronation.

???? https://t.co/OAVH4JP6y5 pic.twitter.com/UrkGfshxaO

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 3, 2022