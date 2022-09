▲O príncipe Carlos na cerimónia de abertura do Parlamento, quando substituiu a Rainha, em maio de 2022. Tradicionalmente, a rainha usava Coroa do Estado Imperial no parlamento e a peça esteve presente na cerimónia, como é tradição, e ocupou o lugar da monarca na sua ausência. Esta não é a coroa da coroação, essa será a coroa de St. Edward.

