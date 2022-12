Gonçalo Ramos nem nos seus “melhores sonhos” pensou que se iria estrear a titular na fase a eliminar no Mundial do Qatar com um hat-trick. Três golos na vitória por 6-1 frente à Suíça e uma grande noite depois, já não há dúvidas de que esta é a realidade.

Apesar de antes do jogo contra a Suíça se falar muito sobre a ausência de CR7 no onze inicial, o avançado do Benfica disse em conferência de imprensa que no balneário foi diferente. “Sinceramente, no nosso balneário ninguém falou sobre isso. O Cristiano como nosso capitão fez o que faz todos os jogos. Ajudou-nos, motivou-nos e deu-me uma palavra de apoio tanto a mim como a todos os outros”.

Sem tempo para ver mensagens, mas para uma chamada com pais e com melhores amigos, Gonçalo Ramos mostrou-se feliz pela exibição e antecipou o jogo contra Marrocos, que se realizará este sábado. “O jogo contra Marrocos vai começar 0-0. O resultado de hoje [esta terça-feira] já não importa”.

Questionado pelos jornalista sobre “jogadores modelo”, o jogador de 21 anos destacou Ronaldo, um “ídolo para muitos”, Lewandowski e Ibrahimović. Num momento mais descontraído foi pedido a Ramos para dizer qual era a sua música preferida — e que gostaria de ouvir tocar quando marca golos pela Seleção Nacional. Entre risos, o futebolista do Benfica disse o seguinte: “Essa música tem alguns palavrões. Se calhar é melhor não mencionar. Outra? A música quando marcamos está boa. Pode continuar assim”.

Ao receber o prémio de Homem do Jogo foi confrontado com uma escolha: a que outro companheiro daria o troféu se pudesse escolher? “Dava à equipa toda porque sem a equipa toda é impossível ganhar jogos”.

De fotografias que viraram tradição a Marrocos. As reações de outros jogadores à vitória

Pepe apontou um dos golos da Seleção Nacional e tornou-se no segundo mais velho de sempre a marcar em Mundiais. Em reação à vitória negou problemas no balneário de Portugal: “O Cristiano sabe que o mais importante é o ‘nós’. Foi uma opção do treinador [deixar Ronaldo no banco] e temos que respeitar”. Além disso, destacou o “trabalho coletivo que resultou bem” e a necessidade de preparar da melhor forma o jogo contra Marrocos.

Também Otávio falou aos jornalistas sobre o próximo adversário de Portugal considerando que se Marrocos passou frente a Espanha é porque “tem qualidade”. “Qualquer equipa que viesse seria difícil. Não tem que fica contente [por ser Marrocos”, afirmou, destacando estar a 100% e “pronto para ajudar mais uma vez” a equipa no sábado.

Por sua vez, ainda em declarações aos jornalistas, William Carvalho destacou o papel de Gonçalo Ramos na vitória de Portugal: “O Gonçalo é um jovem que tem muita qualidade e mostrou mais uma vez a qualidade que tem e ajudou-nos a passar à próxima face”. O médio do Bétis disse que a equipa conseguiu estar “focada do primeiro ao último minuto” e que desvalorizou os números da vitória: “O importante era ganhar. Marcarmos seis golos é sempre bom, mas se tivéssemos ganhado 1-0 era igual”.

Nas redes sociais continua a reinar a boa disposição entre Bernardo Silva e João Félix. Depois de uma pausa devido à derrota frente à Coreia do Sul, a dupla formada no Benfica voltou a partilhar uma fotografia que começa a ser tradição. Sempre que Portugal vence, os dois colocam uma imagem com a hashtag vamojemboraaaa a celebrar o triunfo.