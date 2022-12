Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

Um texto do El País publicado esta quarta-feira sobre a situação de Cristiano Ronaldo funcionava como um exemplo paradigmático da inversão de papéis que toda a novela acabou por promover naquele que é sempre o ator principal. Ora, segundo a publicação, “o balneário de Portugal prefere Gonçalo Ramos a Cristiano”. Quem? Bruno Fernandes, Bernardo Silva e até o primeiro-ministro do país, António Costa. A informação vem de dentro? Não, apenas das declarações proferidas da zona mista. E o que disseram? Bruno Fernandes elogiou o capitão admitindo que ficar no banco é tão complicado para ele como seria com um jogador de 18 anos porque ninguém gosta mas nunca entrando em comparações. Bernardo Silva fez uma análise um pouco mais tática, explicando os pontos fortes de ambos e destacando a grande noite do mais novo. António Costa não podia ter sido mais político na resposta – no futebol e na engenharia, o selecionador é que sabe.

No fundo, é mais perceção do que outra coisa, algo que se conseguiu também perceber pelas declarações de José Fonte, campeão europeu pela Seleção em 2016, no podcast diário da BBC. “Portugal tem qualidade para fazer isto em todos os jogos mas temos de ser honestos: só a presença dele em campo faz com que inconsciente e automaticamente os jogadores da Seleção tenham de jogar para ele, dar-lhe sempre a bola. Por ser quem é, pelo que fez e o que ainda é capaz de fazer. Quando ele não está, Portugal joga mais em equipa e isso viu-se: jogaram de forma fluida, sem um único ponto focal, todos contribuíram e foi lindo de ver. Tivemos sucesso com Cristiano Ronaldo ao longo destes anos, foi muito influente. Gonçalo Ramos oferece uma proposta de jogo diferente e teve uma noite perfeita. Não se ensina uma lenda como Ronaldo. Ronaldo será sempre Ronaldo e para Portugal até é muito positivo ter um jogador como ele a sair do banco, será mais um problema a causar aos adversários”, referiu o experiente central do Lille.

Foi dentro deste contexto também que a imprensa espanhola avançou esta quarta-feira que Ronaldo teria recusado integrar o treino dos suplentes utilizados ou não utilizados após o encontro com a Suíça, em mais um caso para Fernando Santos gerir no plano interno. Fonte da Federação recusou esse cenário, explicando que a seguir aos jogos o capitão faz quase sempre trabalho de ginásio e que foi isso aconteceu.

