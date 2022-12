Uma mulher com cerca de 55 anos morreu na noite de quarta-feira em Algés, concelho de Oeiras, devido a uma inundação na sua habitação provocada pelas chuvas fortes que assolam a capital portuguesa, adiantou fonte da Proteção Civil esta quarta-feira ao início da madrugada.

André Fernandes, comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), explicou que a habitação de um casal, numa cave, ficou inundada devido à forte precipitação. O homem conseguiu salvar-se, mas a mulher, com cerca de 55 anos, morreu.

O comandante da ANEPC fazia às 00h00 desta quarta-feira um ponto da situação devido ao mau tempo que atinge a região de Lisboa, que registava 379 ocorrências. Os distritos de Setúbal, com 39 ocorrências, e Faro, com 10, também estão a ser afetados pelo mau tempo. No total, desde o início do estado de alerta, estão envolvidos 500 operacionais, com o apoio de 167 viaturas.

André Fernandes aconselhou a população a não sair de casa e a estarem atentos às informações divulgadas pelas autoridades.

Na mesma conferência de imprensa, o comandante nacional da ANEPC revelou que foi elevado o estado de alerta para laranja nos distritos de Lisboa, Setúbal, Faro e Santarém até às 14h00. Já Leiria, Beja, Évora e Portalegre encontram-se em alerta amarelo.