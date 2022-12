O embaixador de Portugal no Japão, Vítor Sereno, criticou fortemente o selecionador nacional, Fernando Santos, numa publicação na sua página profissional na rede social Linkedin, acabando por dar contornos oficiais à sua tomada de posição. No longo texto, crítica Fernando Santos e a Federação Portuguesa de futebol, que considera terem uma relação “doentia”, e deixa elogios a Cristiano Ronaldo.

“[Fernando Santos é] um treinador que não soube sair por cima quando tinha tudo para o fazer. Como Campeão Europeu e vencedor da I Liga das Nações ficaria para sempre na história. Eu próprio votaria e faria lobby para que rotundas pelo país inteiro tivessem o seu nome”, começou por escrever Vítor Sereno, partindo depois para uma crítica pessoal dura: “Assim, sairá por baixo, refém da sua incapacidade táctica, do medo, da incoerência, mas sobretudo da sua pequenez”.

O texto foi escrito horas depois da eliminação de Portugal do Mundial após derrota frente à equipa-sensação da prova, Marrocos. “É triste perder desta maneira. Principalmente quando estamos longe da nossa pátria”, considera o embaixador, para quem “a insistência da FPF em Fernando Santos é doentia e vice-versa”. Por isso, recorre ao exemplos de outros selecionadores que deixaram o cargo após saírem do torneio no Qatar. “Agarrar-se ao cargo e não colocar imediatamente o lugar à disposição (basta olhar para Luís Enrique, Tite ou Roberto Martinez) é sintomático”.

O embaixador português no Japão considera, na mesma mensagem, que Cristiano Ronaldo – que terminou a prova como suplente, após uma polémica com Fernando Santos – é “o único até hoje” a tentar “mudar o paradigma do estado de depressão constante, alternado com estados de euforia”. “O melhor embaixador de Portugal (conheço-os todos: é inigualável) e o único que nunca teve vergonha de assumir que nós, os portugueses, quando queremos, chegamos ao topo do mundo”, elogia.

“Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro é, apenas, o melhor jogador de futebol de todos os tempos, obcecado com vitórias, recordes, títulos, mas acima de tudo, obcecado com o seu país”, continuou, finalizando: “No próximo mundial CR7 não estará. Pois que fique o seu exemplo para toda uma geração de futebolistas e, já agora, para todos nós que temos responsabilidades públicas. Que saibamos defender e representar o país, tão bem como ele o fez toda a sua vida”.

Filho de Fernando Santos reage e lembra títulos conquistados com o pai

O facto de Vítor Sereno ter partilhado a sua opinião na página profissional não foi ignorado pelo filho de Fernando Santos que, na mesma rede social, saiu em defesa do pai. O Observador contactou o Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre o caso, mas até ao momento não obteve resposta.

“O Sr. Embaixador tem direito à sua opinião. Mas escrever publica e gratuitamente da “pequenez” de quem deu tanto à sua pátria, pode não ser digno da posição que ocupa”, escreve Luís Santos, gestor do fundo Alpac, dizendo não entender qual o “valor acrescentado do parágrafo em questão”.

Luís Santos continua a sua crítica à postura do Sereno, recorrendo exatamente ao seu cargo de embaixador. “Há muito trabalho a fazer na relação Portugal-Japão. Contamos consigo para o realizar com tanto empenho e competência quanto a nossa seleção que nos levou aos quartos de final do campeonato do mundo, pela 3a vez na sua história, e caiu de pé. E em particular, tanto empenho e competência quanto o selecionador da “pequenez” (palavras suas) dos dois únicos troféus da história futebolista da nação”, escreve, com ironia, terminando o texto com uma acusação: “Falta de gratidão”.