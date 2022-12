Antonio Mateu Lahoz, espanhol, 45 anos. No Mundial de 2022 vai ficar associado ao jogo dos quartos de final — Argentina-Países Baixos — não apenas pelo recorde de 18 cartões amarelos que mostrou (15 a jogadores, três às equipas técnicas) mas também por ter sido alvo preferido de Lionel Messi.

Depois do jogo, o capitão argentino não poupou nas palavras: “Não quero falar do árbitro, porque imediatamente há uma reprimenda ou uma sanção, mas penso que as pessoas viram o que aconteceu. A FIFA tem de revisitar as escolhas. Não pode colocar um árbitro como este num jogo desta importância“. Emiliano Martínez, guarda-redes da equipa argentina, também não foi meigo: “É o pior árbitro deste Mundial, de longe“.

As críticas soaram alto. E Mateu Lahoz deixa o Qatar 2022 depois desse jogo controverso, em que as duas equipas (Argentina e Países Baixos) estão a ser investigados. A FIFA emitiu comunicados adiantando que o comité disciplinar abriu procedimentos contra a associação de futebol argentina e à associação neerlandesa por potencial incumprimento do artigo 12 que se refere ao comportamento dos jogadores e equipa técnica. A Argentina está também sob investigação por questões de ordem e segurança do jogo. Tudo depois dos quartos de finais em que a Argentina acabou por ganhar nos penáltis. O árbitro acabou por ficar também no centro das atenções.

Um dos amarelados desse jogo foi Lionel Messi que já é um velho conhecido do árbitro. Afinal foi Mateu Lahoz que sancionou o jogador argentino com um amarelo num jogo da La Liga, depois de Messi ter homenageado Maradona num dos golos que fez no jogo após o astro argentino ter morrido. Também Portugal conhece este árbitro que esteve no jogo de Portugal contra a França no Euro 2020, no qual assinalou um penálti contra a seleção nacional e que resultou no empate.

Mateu Lahoz tem 45 anos. É valenciano. É árbitro FIFA desde janeiro de 2011. É professor de educação física. O seu estilo em campo é inconfundível e não passa despercebido.

A Marca diz mesmo que Lahoz seria um dos preferidos de Pierluigi Collina, o diretor de arbitragem da FIFA, para apitar a final. Mas já não acontecerá. Deixa o Qatar, ainda que a sua classificação após o jogo Argentina-Países Baixos não tenha sido má, conta o jornal espanhol. Este foi o seu quinto jogo em mundiais masculinos — contando com os jogos da Rússia e do Qatar.

Segundo a Marca, os árbitros principais que continuam no Mundial são: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar), Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Emirados Árabes), Mustapha Ghorbal (Argélia), César Arturo Ramos (México), Ismail Elfath (Estados Unidos), Rafael Claus (Brasil), Wilton Sampaio (Brasil), Jesús Valenzuela (Venezuela), Anthony Taylor (Inglaterra), Daniele Orsato (Itália), Danny Makkelie (Países Baixos) e Szymon Marciniak (Polónia).