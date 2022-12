As imagens têm-se repetido sempre que a Argentina joga no Mundial do Qatar: bancadas repletas de camisolas listadas de branco e azul celeste, braços no ar, gargantas afinadas: “Soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar” (“Sou argentino, é um sentimento, não posso parar”, em português). No relvado, quando acaba a partida, 26 jogadores em absoluta conexão com o público fiel que os acompanha na esperança de levar para Buenos Aires o terceiro Mundial da história do país. Há emoção, até histerismo e devoção. Cantam por Maradona, sempre ele, colocam Messi no mesmo patamar que o seu Deus – porque se há Deus em que os argentinos acreditam é em Diego Armando – e durante alguns minutos o mundo daquela multidão parece parar.

Não é a primeira vez que os adeptos argentinos são os reis da festa num Mundial. Já acontecera no Brasil e na Rússia, em 2014 e 2018, respetivamente, mas no Qatar o “domínio”, tanto nas bancadas, como fora delas, tem sido avassalador. Num torneio controverso e em que muito se falou de claques contratadas, foram da Argentina, segundo dados da FIFA, dois dos três jogos com lotação esgotada durante a fase de grupos: Argentina-México e Polónia-Argentina.

