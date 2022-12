A resposta em 20 segundos aos cânticos, um livro de fintas e a emoção ao ver a família: como foi o jogo 1.000 de Messi

Número 10 marcou pela primeira vez numa segunda fase do Mundial, fez o jogo 1.000 da carreira com 788 golos, 352 assistências e 38 títulos e está mais próximo dos recordes que mais ambiciona no adeus.