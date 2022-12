Este artigo é da responsabilidade da Compal

Compal alerta para os animais em vias de extinção em Portugal através de uma nova edição de colecionismo em Compal Essencial Kids. No âmbito deste lançamento foi estabelecida uma parceria com a LPN.

O que têm em comum o lince-ibérico, a baleia-azul e a cabra-montês? São todos animais presentes em território português e são todos animais em vias de extinção. Mas não só: estão também presentes nas novas embalagens da Edição de Colecionismo Compal Essencial Kids – Espécies Ameaçadas! Estes fazem parte do grupo de dez animais escolhidos por Compal para figurarem nesta edição para colecionar, alertando crianças e adultos para a necessidade de proteger a biodiversidade.

Os dez animais escolhidos foram a baleia-azul, o lobo-marinho, a lagartixa-da-montanha, o lobo-ibérico, o lince-ibérico, a estrelinha-de-poupa, o morcego-de-ferradura-mourisco, a cabra-montês, a tartaruga-comum e a águia-imperial-ibérica. Além de embalagens com ilustrações que dão vontade de colecionar, ao abrigo da parceria com a LPN, estes potes servirão também como material didático para diversas ações de educação ambiental. Ações que estão previstas para turmas do 1º ciclo da Área Metropolitana de Lisboa (cerca de 1.000 alunos e 200 adultos), e em dez turmas das regiões Norte, Centro, Alentejo e Algarve (cerca de 800 alunos).

A Compal, a responsabilidade Ambiental e a parceria com a LPN

Para Madalena Lynce de Faria, Gestora de Marketing da Compal, “Esta iniciativa está alinhada com o mote de responsabilidade ambiental da marca Compal – “O Amanhã Importa ” – concretizando-se na sensibilização da necessidade de proteção de diversas espécies em vias de extinção em Portugal. Garantir o seu futuro é preservar o nosso património natural e encontrámos na LPN o parceiro ideal para amplificar esta mensagem, através de ações de sensibilização nas escolas com sessões pedagógicas para os mais novos”.“As crianças estão mais abertas de uma forma geral, estão na fase de assimilar informação e isso é muito importante”, diz Jorge Palmeirim, presidente da LPN, sobre a necessidade de sensibilizar as gerações mais jovens para as causas ambientais. Um dos pontos positivos deste trabalho, segundo Jorge Palmeirim, é que as crianças “genuinamente querem o bem do mundo e não necessariamente o bem deles próprios’. Digamos que são talvez mais abertas àquilo que nós consideramos ser do interesse coletivo, e não do interesse individual, isto é, o património natural, a biodiversidade. Por outro lado, são também os futuros decisores. Temos que investir no futuro, investindo nos futuros decisões e cidadãos.”

Além do trabalho de sensibilização e educação ambiental, a LPN, como associação de defesa do ambiente mais antiga da Península Ibérica, tem um histórico de mais de 70 anos em campanhas de proteção da biodiversidade e em programas muito concretos.

Ação no terreno é a missão da LPN

“Um dos tipos de atividades que fazemos são projetos de conservação no terreno. Temos, por exemplo, o projeto das estepes e das aves de Castro Verde, onde fazemos gestão de terreno com o objetivo de criar condições para que haja boas populações de espécies de aves muito ameaçadas, como seja a abetarda, o sisão, ou o peneireiro-das-torres. Temos também projetos no terreno para a conservação do abutre negro e continuamos a trabalhar na conservação do lince-ibérico. É de facto um trabalho com as mãos na massa,” explica Jorge Palmeirim.

Mas a ação de um grupo de cidadãos associados como este também é importante junto de quem tem o poder de decisão. “Fazemos também muito trabalho de pressão junto das autoridades no sentido de tentar garantir que as decisões que envolvem interesses públicos têm em conta o interesse público. A LPN está lá para tentar que os interesses da sociedade em geral — particularmente os interesses do património colectivo que é o património natureza — sejam defendidas,” conta o presidente da LPN. Caso tenha interesse, pode tornar-se associado da LPN.

A edição especial Espécies Ameaçadas estará disponível até ao verão de 2023 e é mais um reforço do compromisso da Compal com o ambiente, baseado nos pilares da agricultura sustentável, a transformação responsável, a alimentação equilibrada, as embalagens amigas do ambiente e o apoio à comunidade.

Até reunir todos os dez animais portugueses ameaçados, conheça algumas curiosidades sobre os animais presentes nesta coleção, no vídeo, pela voz de Jorge Palmeirim, presidente da LPN.

