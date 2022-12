Os mercados de Natal são um clássico da época, mas de onde surgiu esta tradição? Ela remonta ao final da idade média, e acredita-se que o primeiro mercado de Natal surgiu no século XV na Alemanha, tradição que depois se espalhou um pouco por toda a Europa.

Estes mercados surgem nos centros históricos das cidades, em zonas pedonais ou praças importantes das cidades e vielas, e neles podem encontrar-se produtos locais, de artesanato ou relevantes para a temática natalícia, bem como, produtos alimentares e bebidas. Mas são, e sobretudo, tor um espaço de convívio. A atmosfera festiva deve-se muito à música e canções tradicionais de Natal, e muitos destes mercados incluem atividades para crianças, espetáculos e a tão aguardada chegada do Pai Natal!

O Centro de Portugal não é exceção, sendo possível encontrar diversos mercados de Natal, deliciosos para desfrutar em família. Aqui ficam 5 razões pelas quais não vai querer perder os mercados de Natal do Centro de Portugal.

Atmosfera Natalícia digna de filme

Se não consegue resistir aos filmes de Natal que vão surgindo a partir de novembro nos serviços de streaming, acredite que essa preferência poderá estar muito relacionada com a atmosfera mágica e natalícia que neles surgem.

Começamos pela decoração e as luzes de Natal, que encantam miúdos e graúdos, e que tornam as tardes e as noites mágicas. Para não falar nas árvores de Natal, no azevinho, nas pinhas, e todos os elementos que só encontramos nesta época do ano. Quer prefira um workshop de grinaldas decorativas criativo, ou a energia da patinagem no gelo, vai sempre encontrar a atividade natalícia da sua eleição.

Acresce os sentidos que mais nos despertam a nostalgia desta época: o som e o cheiro. Os cânticos de Natal são uma presença constante, e os cheiros a pinheiro, a doces, a vinho quente e canela são o toque final para criar o verdadeiro quadro de Natal.

É esta a atmosfera que vai encontrar nos mercados de Natal do Centro de Portugal – e quando podemos vivê-la em pessoa, Netflix para quê?

Tradições e experiências inigualáveis

O Natal é uma oportunidade para viver algumas das experiências que não encontramos em mais lado nenhum ou noutras alturas do ano. Porque não ir até Penamacor, onde se acende o maior madeiro de Natal de Portugal – uma grande fogueira que é feita no adro da igreja, onde a população se reúne depois da Missa do Galo? Mais que uma grande festa, é uma tradição local que fomenta o encontro entre várias gerações de Penamacorenses, recebidos todos os anos pelos jovens que celebram 20 anos.

Em Águeda, onde toda a cidade se transforma num palco de luz, pode encontrar o maior e o mais pequeno Pai Natal do mundo. E em Arruda dos Vinhos há um presépio vivo!

Não hesite e veja a nossa infografia abaixo para descobrir o que não perder no Natal no Centro de Portugal.

Uma mesa farta (com produtos regionais)

Nada diz “Natal” como uma mesa farta para ser partilhada em família, no aconchego da lareira, com boa conversa e animação. E os melhores produtos para a ceia de Natal são, sem dúvida, os produtos regionais que pode encontrar nos mercados de Natal e no comércio tradicional.

Além do bacalhau, bastante fácil de encontrar com qualidade na zona centro, há certos básicos que se querem de boa qualidade na ceia de Natal: o sal, o azeite e as azeitonas.

Aproveite para provar os diferentes tipos de mel da região e abastecer-se para o inverno, e não vai resistir a colocar os melhores queijos do país na sua mesa – e se há região com bons queijos é na Serra da Estrela e na Beira Baixa, onde os queijos da Serra da Estrela e o Queijo Picante, são as estrelas de uma categoria de produtos produzidos de forma artesanal.

Os doces não podem faltar na mesa e das tradicionais filhoses, rabanadas e tronco de Natal, ao simples chocolate, passando por doces regionais como o Pão de Ló de Ovar ou Ovos Moles de Aveiro, a região centro tem muito para oferecer – o difícil será escolher!

E boa comida deve ser acompanhada com um bom copo! Aproveite para conhecer os produtores de vinho locais, bem como outras bebidas tradicionais que não devem faltar à mesa na ceia de Natal – como os licores ou a ginjinha de Óbidos.

Apoiar a economia local com presentes originais

Os mercados são, naturalmente, o local perfeito para comprar presentes de Natal originais, sustentáveis e que apoiam o comércio e o desenvolvimento local. E o Centro de Portugal tem muito para oferecer (e surpreender) os seus amigos e familiares. Para o mais friorento da família, a lã da Serra da Estrela é um clássico – sejam cobertores, mantas, pantufas, camisolas ou meias.

Para quem dá valor à tradição, uma peça de bordado, património artístico de Castelo Branco, é uma boa escolha, ou até mesmo uma peça de renda de bilros de Peniche – uma tradição secular, que ainda hoje é executada pelas mãos sensíveis das mulheres que meticulosamente, com seus bilros nas mãos, cruzam alternadamente fios de têxtil.

Para quem gosta de moda, o burel – a arte tradicional de tecer no tear -, traz a peças de vestuário e decoração um toque tradicional e sustentável, e a cestaria, em vime, palha, e junco – é já uma tradição que conquistou a alta-costura internacional.

E para quem é difícil de agradar, não há que saber – qualquer um dos produtos regionais que colocamos à mesa será uma boa prenda! Dos chocolates, aos vinhos, a mel e compotas artesanais, compor um cabaz nunca foi tão fácil!

Viver o Natal em família

O Natal é, acima de tudo, um momento para celebrar com quem mais gostamos. As atividades de Natal dinamizadas por municípios em toda a região centro, são opções para todos os tipos de família.

Para quem tem crianças, escolha os mercados com mais atividades disponíveis e os miúdos ficarão ocupados o dia inteiro! Em Alenquer, por exemplo, vai encontrar um mundo mágico de Natal, com fábrica de brinquedos do Pai Natal, oficinas do Presépio, exposições e mercado do presépio, um labirinto do presépio, carrosséis ou pista de kart.

Se quer envolver-se com as tradições da época pode, por exemplo, aprender a fazer a filhós do Natal em Proença-a-Nova, nas já famosas cozinhas ao vivo.

E para quem quer passar um fim de semana romântico, o Centro de Portugal também é uma boa opção: divirtam-se numa pista de gelo, aqueçam o coração com vinho quente com especiarias numa aldeia do xisto e terminem o dia num dos muitos hotéis, spas e turismos rurais da região. O céu estrelado está garantido!

