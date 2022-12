André Ventura vai voltar a ser eleito num Congresso do Chega (com os votos dos conselheiros) e não em eleições diretas (por todos os militantes do partido), mais de dois anos depois da Convenção de Évora em que o partido estreou esse método. O Observador sabe que o presidente do Chega vai aproveitar para mexer em todos os órgãos do partido, inclusive na direção.

Com uma reunião magna marcada para o início de um ano em que arranca um novo ciclo eleitoral, o Observador sabe que André Ventura vai aproveitar a convenção para mexer na direção e nos outros órgãos do partido. Depois de vários avanços e recuos em termos estatutários, o presidente do partido prefere abdicar das últimas alterações e preparar o Chega para os próximos anos com base num documento escrito em 2019 e com o foco numa “fase de estabilização”.

É na sequência de mais um chumbo dos estatutos do Chega por parte do Tribunal Constitucional que o Chega se viu-se obrigado a marcar mais um Congresso — desta vez será eletivo e sem alterações estatutárias — e levará o partido a funcionar com base nos únicos averbados até então, os de 2019.

Esses estatutos preveem que seja a Convenção Nacional do partido a eleger o presidente, ao contrário dos estatutos seguintes que nunca foram averbados pelo Tribunal Constitucional. Desta forma, André Ventura voltará a ser eleito na mais importante reunião do Chega em vez de ir a votos em eleições diretas que, segundo o próprio líder referiu por várias vezes, eram uma das provas de maior democraticidade do partido.

