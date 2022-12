A passagem da Croácia pelo Qatar representa mais uma página histórica do futebol do país. A equipa liderada por Zlatko Dalic chegou ao torneio como vice-campeã do Mundo (perdeu a final de 2018, na Rússia, frente à França) e termina apenas um degrau abaixo.

Este sábado, os croatas carimbaram o terceiro lugar no Campeonato do Mundo ao bater Marrocos por 2-1. Josko Gvardiol, aos sete minutos, e Mislav Orsic, aos 42, apontaram os tentos dos croatas, enquanto Achraf Dari marcou, aos nove, o tento da seleção marroquina, a primeira africana a atingir as meias-finais.

O “bronze” deste sábado permite repetir o feito alcançado no Mundial de 1998, ano em que se estreou na competição. Na altura, foram eliminados pelos franceses nas meias-finais. Os “bleus” viriam a sagrar-se campeões do Mundo, em casa, ao vencerem o Brasil por 3-0 na final.

Este sábado, após o apito final, os croatas invadiram o relvado. Modric, que disputou o seu último Mundial, foi o protagonista de uma festa, abrilhantada pelos filhos dos craques. Veja as melhores imagens na fotogaleria que acompanha este artigo.