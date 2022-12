Mal o apito terminou, os jogadores de Marrocos rodearam o árbitro Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim reclamando contra a não marcação de uma grande penalidade a favor da equipa africana. Era o desespero de uma equipa que, ao perder frente à Croácia, deixou fugir o terceiro lugar no Campeonato do Mundo.

Mas a derrota deste sábado, tal como a das meias-finais frente a França, não amachuca a boa imagem deixada pelos Leões do Atlas, equipa sensação do torneio do Qatar – e responsável pelo afastamento de Portugal da competição.

A seleção treinada por Walid Regragui fez história ao tornar-se a primeira seleção africana a apurar-se para as meias-finais do maior torneio de seleções e, consequentemente, ao garantir o melhor resultado de sempre de uma equipa de África. Mas o conjunto marroquino conseguiu outro feito: igualou o segundo melhor registo de uma seleção fora da Europa ou da América do Sul no Mundial, ao replicar, 20 anos depois, o quarto lugar conseguido pela co-anfitriã Coreia do Sul em 2002.

Na fotogaleria acima, pode ver as imagens dos momentos finais da passagem dos Leões do Atlas pelo Qatar.