As três palavras, colocadas em conjunto e de forma concordante, até soam distantes: o Benfica perdeu. O Benfica, que ainda não tinha perdido qualquer jogo na atual temporada e desde que Roger Schmidt assumiu o comando técnico da equipa, perdeu no passado domingo um particular com o Sevilha. É certo que não foi um encontro oficial, é certo que faltavam os internacionais que ainda estavam e estão no Qatar, é certo que não existiram quaisquer consequências –– mas, pela primeira vez em 2022/23, o Benfica conheceu outro resultado que não uma vitória ou um empate.

Em termos desportivos, a derrota não significou nada. Em termos psicológicos, a derrota poderá sempre provocar ondas de choque. E este sábado, menos de uma semana depois do primeiro desaire da época, o Benfica tinha um teste de dificuldade relativa para dar uma resposta: a última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, contra o Moreirense, onde era obrigatório vencer para garantir o apuramento para os quartos de final da competição onde já estavam FC Porto, Sporting e Sp. Braga.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Moreirense-Benfica, 1-1 Fase de grupos da Taça da Liga Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa) Moreirense: Pasinato, David Bruno, Hugo Gomes, Rafael Santos, Frimpong, Mané (Walterson, 53′), Ofori, Franco (Fábio Pacheco, 71′), Camacho (Pedro Amador, 85′), André Luís (Platiny, 85′), Alan (Aparício, 71′) Suplentes não utilizados: Kewin, Madson Monteiro, Lucas Freitas, Steven Petkov Treinador: Paulo Alves Benfica: Vlachodimos, Alexander Bah (Gilberto, 85′), António Silva, Morato, Grimaldo, Florentino, Fredrik Aursnes, Chiquinho (Musa, 77′), Rafa, Draxler (Diogo Gonçalves, 82′), Gonçalo Ramos (Henrique Araújo, 82′) Suplentes não utilizados: Helton Leite, Gilberto, Lucas Veríssimo, John Brooks, Paulo Bernardo, João Neves Treinador: Roger Schmidt Golos: André Luís (gp, 25′), Gonçalo Ramos (43′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Chiquinho (33′), a Hugo Gomes (39′), a Franco (45+2′), a Mané (48′), a Fábio Pacheco (85′)

“É uma final da fase de grupos. A maior parte das equipas ganhou dois jogos. Vamos jogar fora de casa, contra o primeiro colocado da Segunda Liga, que tem qualidade para a Primeira. É um teste difícil mas temos de vencer para passar à fase final da Taça da Liga, que é uma das competições que vamos tentar vencer. Temos de ter uma boa atitude e desempenho. Alguns jogadores estão de regresso. Vamos fazer o nosso jogo e temos de ganhar”, explicou Roger Schmidt, que já contava com os internacionais Alexander Bah, António Silva, Gonçalo Ramos e João Mário, todos regressados do Mundial do Qatar, e só não tinha os finalistas Otamendi e Enzo Fernández.

