Fora do prazo normal e a pouco mais de uma semana do final do ano, o Governo revelou o valor do aumento das portagens para 2023 e a fórmula por detrás do que descreveu ser uma solução “equilibrada” e “partilhada” nos custos, mas que não envolveu propriamente uma negociação com cada uma das concessionárias de autoestradas.

De um aumento que teria de acontecer se ajustadas à inflação de 10% — na verdade 10,4% no caso da Brisa e 9,5% no caso da Lusoponte (as duas principais concessionárias que têm risco de tráfego e cuja remuneração depende das portagens que cobram) — ficar-se-á com um aumento de 4,9% que, afirmou o ministro das Infraestruturas após o Conselho de Ministros que aprovou o diploma, se aplica a todas as autoestradas.

Pedro Nuno Santos explicou como vai ser repartida a fatura da fatia do aumento que não será aplicado — corresponde a cerca de 5% da atualização que seria aplicada às portagens no próximo ano se a lei de ajustamento à inflação fosse aplicada.

