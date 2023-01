Em pleno inverno, e com o Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge a detetar uma atividade epidémica da gripe com tendência crescente, a pressão nas urgências hospitalares está a aumentar nos serviços de saúde da área de Lisboa — quer no setor público, quer no privado.

Do lado do público, as urgências do Hospital Beatriz Ângelo e do Hospital de Santa Maria têm tempos de espera para doentes considerados urgentes de mais de 14 horas. Estes tempos de espera, divulgados através do site do Serviço Nacional de Saúde (SNS), correspondem ao tempo que o utente terá de esperar depois de ter passado pela fase de triagem — onde é atribuída uma pulseira, de acordo com a urgência.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.