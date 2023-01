A dois dias da publicação de “Na Sombra” (“The Spare”, em inglês), está a ser exibida a primeira de duas entrevistas em que o príncipe Harry fala sobre a polémica autobiografia que chega às livrarias já na terça-feira, 10 de janeiro.

“Conhecemo-nos há mais de 20 anos, em bons momentos, e maus”, começou por revelar o jornalista Tom Bradby, antigo correspondente real, momentos antes da entrevista começar, acrescentando também que foi o duque de Sussex que o desafiou para a conversa.

O arranque da entrevista, que vai sendo intercalada com imagens de arquivo e passagens da biografia do duque de Sussex, em formato audiobook, foi dedicada ao motivo pela qual o príncipe Harry decidiu avançar com o livro: “Durante anos, vi a minha história contada por tantas pessoas diferentes,” disse. Era altura de ser “dono” da sua história.

“Duvido que se estivesse ainda dentro da instituição teria a oportunidade de contar esta história”, justifica. “É a minha história para contar”, disse. “Para mim, sento-me aqui, a falar consigo, a responder as perguntas que me coloca, e as palavras e a verdade vão surgir pela minha voz”, continua.

Mas foi, sobretudo, na princesa Diana, mãe de Harry, que a primeira parte da entrevista se centrou mais. O audiobook surge e nele o duque de Sussex lembra o dia em que soube da notícia do acidente. “Lembro-me de esperar pacientemente que, de facto, me dissesse [o rei Carlos] que a mãe estava bem. E lembro-me de ele não o fazer.”

“Não quero nunca estar nessa posição“, acrescentou, numa alusão ao momento em que o então príncipe de Gales e atual rei teve de contar aos filhos que Diana tinha morrido. “Não quero ser um pai solteiro. Não quero que os meus filhos tenham uma vida sem uma mãe ou um pai.”

Durante anos, revela na entrevista e também no livro, Harry acreditou que a mãe estivesse escondida e não morta. “Arranjei explicações sobrenaturais“, acrescenta. Recorda também a “dormência” dos primeiros dias após o anúncio da morte, em que, contrariamente às multidões que faziam o luto nas ruas de Londres e que os príncipes cumprimentavam, não conseguia expressar emoções. O mesmo terá acontecido com o irmão, William, atual príncipe de Gales. “E as duas pessoas mais próximas dela, mais amadas por ela, não foram capazes de chorar naquele momento.”

Harry comenta também o facto de ter percorrido o mesmo túnel, em Paris, em que Diana teve o acidente fatal em agosto de 1997. “Sempre imaginei um túnel perigoso. Era pequeno e curto”, diz. Não há nenhum motivo para alguém morrer ali.”

Para o príncipe, é claro: “removendo” os papparazi daquela situação, “o resultado não teria sido o mesmo”. E acrescentou: “Disseram que as coisas [comportamento dos papparazzi] iam mudar, mas não mudaram”.

Harry conta também que pode consultar o ficheiro com a informação acerca da morte da então princesa de Gales, do qual tinham sido retiradas as imagens mais gráficas e violentas do acidente, considerando a idade de Harry na altura. Nas imagens, o elemento que mais se destacava era, novamente, dos papparazzi.

“Isto vai ser muito difícil para ti”, disse William a Harry sobre relação com Meghan

A segunda parte da entrevista focou-se na relação de Harry com William. Quando os dois irmãos frequentavam Eton, William pediu ao duque de Sussex para fingir que não o conhecia. Uma “rivalidade” de irmãos, que hoje considera normais, sobretudo quando analisa as interações entre Archie e Lillibet, os seus filhos, mais velho e mais novo, respetivamente.

“Sempre amei o meu irmão”, garante. A morte de Diana levou a que seguissem caminhos distintos, devido aos traumas então “vividos de forma diferente”.

Harry revela que foi a “vela” (em inglês) na relação com William e Kate, antes de Meghan. Quando a ex-atriz surgiu, houve rivalidade entre as duas duquesas. A relação de William e Kate com a então futura mulher nunca foi boa, revela. “E eles eram fãs de ‘Suits'”, brinca o príncipe, falando sobre o duque e duquesa de Gales. “Achei que os quatro nos aproximássemos”, confessa, acrescentando que havia uma barreira em relação à atual mulher, pelo facto de ser “uma atriz, mulher americana, divorciada e interracial.”

Por insistência de Harry — que acredita que a família real beneficia da relação com a imprensa, deitando-se “na cama com o diabo” — é o jornalista quem indica os processos que estão em curso de Harry contra os media britânicos: um contra o grupo News Group, outro contra o The Mirror e ainda contra o Daily Mail. “Nos três casos as acusações são muito graves”, Indica Tom Bradley, acrescentando que o príncipe acusa o Daily Mail de contratar investigadores privados e de plantar escutas em casa dele.

Mudar os media britânicos passou a ser a sua missão: “Se não posso continuar a servir o meu pais no Reino Unido, então vou continuar a fazê-lo fora dele. E mudar os media, que acredito que são o epicentro de tantos problemas no UK, para tantas pessoas, então vou tentar fazer uma diferença. Vale a pena 100%

A segunda entrevista, exibida na CBS, será conduzida pelo jornalista Anderson Cooper, no programa “60 Minutes”. “Na Sombra” surge cerca de um mês depois do lançamento da série documental, disponível na Netflix, “Meghan & Harry”. O casal anunciou, a 8 de janeiro de 2019, a decisão de se afastar da família real britânica e mudar-se para os Estados Unidos.