Quando foi anunciado que Harry iria lançar um livro de memórias já os duques de Sussex estavam de costas voltadas para a família real e adivinhava-se um abanão no palácio. Com a morte da Rainha Isabel II o lançamento foi adiado, e agora que a chegada às bancas está por dias (na próxima terça-feira) já começaram a rebentar as primeiras bombas de todo um arsenal que o príncipe tem para lançar.

Enquanto William sempre foi o herdeiro do trono, Harry ficou com o segundo lugar (ou “Spare”, no título original da obra que em Portugal será “Na Sombra”, da Objetiva). Embora a posição lhe tenha dado liberdade para pisar (e até cruzar) a linha do comportamento aceitável para um membro da realeza, tem mostrado ressentir-se do seu papel secundário. O príncipe que sempre foi um pouco rebelde, desde que em pequeno deitava a língua de fora, até ter trocado os estudos pelo exército, sempre teve um lugar no coração dos britânicos, como um dos herdeiros de Diana. As festas e fotografias embaraçosas viriam a dar lugar a uma presença carismática em nome de muitas causas. Harry era um dos membros mais queridos da família real quando decidiu deixá-la.

Antes que os suas memórias do passado impludam no presente e comprometam o futuro, relembramos os altos e baixos da vida do príncipe Harry.

O preferido (dos britânicos e da avó)

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.