Faltou ao Sporting “vestir outro fato” para vencer o Marítimo no Estádio dos Barreiros, na visão do treinador do Sporting, Rúben Amorim. Após a derrota por 1-0 no jogo da 15.ª jornada da Primeira Liga, que interrompeu um ciclo de sete vitórias, o técnico leonino diz que a equipa tem que dar um passo em frente no que toca a lidar com momentos negativos. “Temos uma equipa muito talentosa, mas quando as coisas não começam a sair torna-se tudo mais difícil”, afirmou Amorim.

Para o Sporting, segue-se uma visita ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica. Os leões vão chegar ao dérbi com 12 pontos de atraso para os encarnados que lideram o campeonato. “De há algum tempo para cá que os jogos são sempre decisivos para nós, porque temos uma diferença pontual muito grande. Temos que pensar jogo a jogo e esquecer a classificação”, reflete o treinador verde e branco.

Em relação à partida com os insulares, Amorim reconhece que a grande penalidade afetou o desenvolvimento do jogo. “Fizemos um penálti e tornámos tudo mais difícil”. Ao segundo encontro de José Gomes no Marítimo, o técnico verde-rubro trouxe para a partida uma estratégia que nunca permitiu ao Sporting “assentar o jogo”, porque, diz o líder verde e branco, “o Marítimo foi pressionar à frente e deixou os defesas a marcar homem a homem os avançados”, o que teve interferência na equipa de Alvalade.

Neste momento, o Sporting está no quarto lugar com 28 pontos, apenas mais um do que o quinto classificado, Casa Pia. Os leões estão atrás de FC Porto, Sp. Braga e Benfica, o que deixa Rúben Amorim com vista ofuscada para o título. “Não podemos fazemos planos a longo prazo.”