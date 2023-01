Sérgio Sousa Pinto, deputado do PS, disse este sábado na CNN Portugal que “cada vez Pedro Nuno Santos vai precisar menos de António Costa” já que “agora tem o caminho dele para fazer”. O também antigo dirigente nacional do PS considera que o ex- ministro das Infraestruturas faz bem em fazer um “período de nojo” e que “não podia ficar no Secretariado Nacional do PS porque isso colava-o completamente ao Governo e à condução estratégica [de Costa].” E acrescentou: “Se há coisa que não lhe convém isso.”

O deputado do PS disse ainda que, além disso, hoje o Secretariado Nacional não tem a importância de outros tempos. “Hoje um lugar simbólico. Nos tempos de Mário Soares era um lugar importantíssimo. Toda a gente sabia quem era a direção nacional o Almeida Santos, o [Salgado] Zenha, o Almeida Santos, o Alegre”, lembrou.

Questionado sobre se apoiaria Pedro Nuno Santos, Sérgio Sousa Pinto disse ser extemporâneo falar sobre um eventual apoio: “Não vou agora pronunciar-me sobre isso. É uma conversa que não interessa nada”.

O deputado socialista voltou a repetir que Pedro Nuno Santos é “uma criação de António Costa”, que antes de o atual primeiro-ministro puxar por ele “tinha pouco reconhecimento público”. E completou: “Quando foi preciso formar a geringonça num ambiente de grande ceticismo do PS, o Pedro Nuno Santos desempenhou um papel de relevo. Foi um dos artífices da solução da geringonça. E nessa altura, precisava muito de António Costa e António Costa precisava dele.”