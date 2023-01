João Félix vai jogar no Chelsea por empréstimo sem opção de compra do Atlético de Madrid, avança o The Athletic. Os londrinos vão pagar 11 milhões de euros aos rojiblancos pelos serviços do português, menos do que era inicialmente exigido pelos espanhóis.

De acordo com a mesma fonte, Arsenal e Manchester United também mostraram interesse, mas o jogador preferiu os blues. O projeto da equipa de Graham Potter terá agradado ao jogador.

O jornalista especializado em transferências, Fabrizio Romano, avança que o empréstimo vai durar até junho com o Chelsea a ficar responsável por pagar o salário do jogador.

Chelsea are now in advanced talks to sign João Félix from Atlético Madrid on loan until June. Deal at final stages — no buy option clause discussed. ???????? #CFC

Fee will be more than €10m with salary covered and taxes. Talks accelerated after injuries and last game. pic.twitter.com/68q0hnG9CR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2023