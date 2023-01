O inverno vai finalmente chegar. A frase da Guerra dos Tronos não é bem assim. Mas é uma boa forma de explicar que as temperaturas amenas que se têm feito sentir, pelo meio da chuva intensa que tirou o país da seca severa, vão dar lugar ao frio mais próprio desta época já a partir de domingo. Não é ainda tempo de bater o dente. Nem sequer uma vaga polar. É inverno, pronto. Com alguns dias de chuva (mas já sem previsões de episódios extremos), neve nos pontos mais altos, noites muito perto dos zero graus no interior (ou até abaixo disso), e dias bem mais fresquinhos em que mesmo os distritos mais quentes não subirão acima dos 15ºC.

La nieve podrá visitarnos a partir del domingo con un cambio de tiempo coincidiendo con el cambio de quincena. Será la jornada con nieve en más zonas: punto del norte y del centro. Luego seguirá nevando pero sólo en el norte, donde podrán acumular espesores destacados⤵️ pic.twitter.com/AcHCOd33ty — Eltiempo.es (@ElTiempoes) January 11, 2023

#ACTUALIZACION❄️A partir del domingo podrá nevar. Por la tarde no solo será probable en el norte sino también en zonas altas del centro. Seguirán acumulando centímetros de nieve en el norte al comenzar la semana. Buenos espesores en Picos de Europa y Pirineo oscense. pic.twitter.com/dyULYe1VLT — Irene Santa (@IreneSanta_) January 11, 2023

Pelas previsões atuais, nos próximos oito dias é possível ficar descansado quanto a cheias ou chuva de dilúvio. Não há previsão de mais rios atmosféricos e o comboio de tempestades vindas da América Central — carregadinhas de vapor de água das Caraíbas, que depois, quando entra em contacto com o ar frio das frentes do Atlântico Norte, se transforma nas chuvadas que têm feito os estragos que conhecemos –, vai fazer uma paragem meteorológica.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

El sábado será una jornada de tiempo más tranquilo pero el domingo llegarán grandes cambios con un nuevo frente que no solo traerá lluvia sino también nieve. La semana próxima seguirá nevando en el extremo norte, ¡tiempo invernal!https://t.co/amv010cCJO pic.twitter.com/0aScheH07r — Eltiempo.es (@ElTiempoes) January 11, 2023

Até domingo só há previsões de chuva fraca para o Norte do país, mantendo-se o resto do território com céu limpo ou pouco nublado. Domingo choverá de novo, mas a frente chuvosa virá agora não de sul, como tem acontecido, mas de uma frente fria com origem em latitudes mais altas e arrastada por um fluxo de norte. Uma verdadeira nortada. Será aí que as temperaturas começam a descer, sobretudo as mínimas. Esses tempo instável e chuvoso, sobretudo na zona centro e norte, deve manter-se pelo menos até quarta-feira, e fará com que neve nos pontos mais altos, em especial na Serra da Estrela (há previsão de neve de segunda a quarta). As zonas mais afetadas nem serão em Portugal, mas sim em Espanha, já que todo o norte da Península Ibérica ficará sob o efeito agravado da passagem desta frente gelada.

As temperaturas máximas, que em Lisboa, por exemplo, têm andado entre os 16ºC e 17ºC por estes dias, vão baixar para os 14ºC, enquanto as mínimas, na capital, se ficarão pelos 7 a 8ºC. No Porto, e em todo o litoral, não haverá grandes alterações a estes números. Só o Algarve estará um pouco mais quente, com os dias a poderem atingir os 18ºC, mas as noites a ficarem-se também pelos 7ºC.

No interior o frio vai sentir-se mais intensamente. No Alentejo, Évora não vai passar dos 3º a 4ºC de mínimas e ficar-se pelos 12 a 13ºC de máximas. A Guarda variará entre os 0/1ºC e os 5/6ºC, Bragança entre os 2/3ºC a 8/9ºC, Vila Real e Viseu dos 1/2ºC aos 9º/10ºC.

Sem alertas amarelos ou laranjas para os próximos dias, fica apenas um aviso amigo: sobretudo, camisola quente, gorro e cachecol à mão darão muito jeito. Pelo menos para os mais friorentos. E que não vivam nas ilhas (sobretudo na Madeira, onde fará tempo de verão).