Às vezes parece um carrossel de volta única, com a melhor versão do FC Porto a servir de moedinha que faz girar a equipa de forma consistente em torno do sucesso a que se voltou a habituar desde 2017 depois de um jejum de quatro anos sem títulos. Outras vezes parece uma montanha russa de sentido proibido, com uma outra face do FC Porto a propiciar baixos depois dos altos que são pouco ou nada habituais desde que Sérgio Conceição assumiu o comando da equipa. O que muda, o que falha? Nem o próprio técnico consegue ao certo perceber. Mas era em busca dessas respostas que chegava o encontro dos oitavos da Taça de Portugal frente ao Arouca, com os dragões a procurarem voltar aos triunfos após o nulo com o Casa Pia.

“Vai jogar exatamente a mesma equipa que jogou no Jamor [frente ao Casa Pia] com a exceção do Cláudio Ramos, que vai jogar à baliza. Já ficam a saber. Nunca faço isto, agora faço-o pela primeira vez”, destacara Sérgio Conceição no lançamento de uma partida simbólica por ser a 300.ª à frente dos dragões e por poder ultrapassar o número de vitórias de José Maria Pedroto no clube dois dias depois de ter sido um dos vários espectadores atentos à aula/conferência (Re)Visitar Pedroto, conduzida por José Neto no Museu (216). Qual o objetivo da “novidade”? Chamar os jogadores à terra. Mostrar que aquela mesma equipa tinha todas as condições de poder ganhar a última partida. Apesar a uma reação que pudesse depois perdurar no tempo.

