Em março de 2019, no Estádio do Restelo e com toda a receita para seguir para fins solidários, Benfica e Sporting levaram 15.204 pessoas a assistir a um jogo de futebol feminino. O número, até hoje, é ainda a maior assistência de uma partida de futebol feminino em Portugal — ainda assim, se olharmos exclusivamente para encontros oficiais, o recorde absoluto era de um mesmo Benfica-Sporting, no passado mês de maio, que juntou 14.221 espectadores na Luz. Ou seja, este domingo, o objetivo era superar os 14.221 e sonhar com algo maior do que os 15.204.

Novamente no Estádio da Luz, desta feita a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, o Benfica recebia o Sporting e um novo dérbi lisboeta procurava conquistar mais degraus na história do futebol feminino português. E se as contas da Liga BPI estão desequilibradas entre encarnadas e leoas — as primeiras lideram a classificação de forma isolada, as segundas estão no 4.º lugar atrás de Sp. Braga e Famalicão –, toda essa lógica poderia ser alterada noutra competição e num claro objetivo das duas equipas.

