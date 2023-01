As contas não eram difíceis: o FC Porto precisava de vencer para recuperar a liderança do Campeonato, depois da vitória do Benfica frente ao Paço de Arcos, e o Sporting precisava de vencer para subir ao 2.º lugar da classificação e ficar a um ponto dos encarnados. Pelo meio, havia Clássico de hóquei em patins no Dragão Arena.

Do lado dos dragões, que vinham de nove vitórias consecutivas e de um triunfo em casa contra o Benfica, foi o francês Carlo Di Benedetto a realizar a antevisão da partida. “A nível emocional, estas semanas são muito exigentes. Mas é isto que queremos. Gostamos de jogar estes jogos com o pavilhão cheio, por isso, não nos podemos queixar. Já estamos ansiosos pelo jogo de domingo”, atirou o avançado do FC Porto.

Do outro lado, num Sporting que só ganhou dois dos últimos quatro encontros, foi Ângelo Girão a assumir o papel de porta-voz. “Vamos com a cabeça totalmente focada na vitória. Sabemos o que temos a fazer, estamos preparados para isso, e queremos voltar do Porto com os três pontos para os ultrapassar na tabela classificativa. Sabemos que temos coisas a corrigir, o ano não começou da melhor maneira para nós, com dois empates que não estavam nos nossos planos. Temos trabalhado para voltar a estar ao nível a que já estivemos”, explicou o guarda-redes leonino.

O FC Porto abriu o marcador, com Xavi Barroso a fazer o primeiro golo do jogo com assistência de Telmo Pinto (5′). Gonzalo Romero respondeu pouco depois, empatando a partida com um golo de belo efeito (5′), mas Di Benedetto recuperou a vantagem para o FC Porto ainda dentro dos 10 minutos iniciais (9′). Romero marcou novamente já na segunda metade da primeira parte (22′), reconquistando a igualdade, mas Gonçalo Alves fez o terceiro dos dragões em cima do intervalo (24′) e levou a equipa de Ricardo Ares a ganhar para a segunda parte.

Gonzalo Romero carimbou o hat-trick nos primeiros instantes do segundo tempo (30′) e abriu a porta à remontada do Sporting — depois de Girão negar o golo a Di Benedetto num livre direto (32′), F Font fez o quarto dos leões e colocou a equipa de Alejandro Domínguez a vencer pela primeira vez na partida (32′). Pouco depois, bisou através da recarga num livre direto e aumentou a vantagem leonina (43′).

Até ao fim, Gonçalo Alves ainda falhou um livre direto (46′) e redimiu-se ao reduzir a desvantagem do FC Porto instantes depois (47′), com Ferran Font a imitar Gonzalo Romero com um hat-trick que fechou as contas (47′). O Sporting acabou mesmo por conseguir carimbar a vitória com direito a reviravolta (4-6), ultrapassando os dragões e subindo assim ao 2.º lugar do Campeonato para ficar a um ponto da liderança do Benfica.