Durante dois anos, e apesar da vitória do Arsenal frente ao Manchester City nas meias da Taça de Inglaterra de 2020, os duelos entre Pep Guardiola e o ex-adjunto Mikel Arteta eram vistos quase de forma paternalista perante a superioridade de jogo e no resultado que o mestre conseguia sempre impor ao aprendiz. Houve duas goleadas mais pesadas nesse confronto direto mas, de uma forma ou outra, a regra costumava apontar para um triunfo dos citizens frente aos gunners por números a definir – e se recuarmos ao tempo em que os dois espanhóis estavam na mesma equipa técnica, eram 12 vitórias nos últimos 13 encontros. Agora, com uma temporada quase perfeita do conjunto de Londres, o contexto mudou. E era também há luz desses cinco pontos de avanço na Premier League com menos uma partida realizada que chegava o jogo da Taça.

“É a Taça de Inglaterra, é uma final e é mais do que simplesmente jogar contra o Arsenal. Trata-se de provar a nós mesmos o quão longe ou quão perto estamos deles e a melhor maneira de perceber é fazer um jogo ao mais alto nível. Carreira do Arteta? Lembro-me de quando marcávamos golos, a comemorar, ele saltava sempre muito, menos contra uma equipa, em que ele ficava sempre sentado. Era contra o Arsenal. Naquela altura sabia o quanto ele amava o Arsenal. Sei que foi para o clube dele, do qual é adepto. Foi capitão lá. Era como se eu estivesse aqui como treinador adjunto e o Barcelona me ligasse. Eu ia, é o meu clube”, confidenciou Pep Guardiola sobre o antigo companheiro que jogou cinco épocas nos gunners até 2011.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.