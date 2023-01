Em atualização

O Ministério da Educação revelou que Tribunal Arbitral decidiu por unanimidade fixar serviços mínimos face à “continuidade das greves de pessoal docente e não docente”. Assim, segundo comunicado do gabinete do ministro João Costa, os professores terão de garantir os apoios aos alunos com necessidades especiais e sinalizados. Por outro lado, os estabelecimentos de ensino têm de garantir que a presença de pessoal não docente para controlar as entradas e saídas nas portarias, garantir a segurança dos alunos e também fornecer refeições aos mesmos.

O Ministério da Educação justifica explica a definição de serviços mínimos com a “duração e imprevisibilidade das greves decretadas pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) e consequências acumuladas para os alunos, no que concerne a sua proteção, alimentação e apoio em contextos de vulnerabilidade”.

Na semana passada, o STOP recusou a proposta da tutela para a definição de serviços mínimos, tendo sido depois constituído um Colégio Arbitral para deliberar sobre se os mesmos deviam ou não ser declarados.