O bónus que a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, pode receber da companhia aérea caso cumpra o plano de reestruturação até 2025 pode chegar aos três milhões de euros (uma quantia que ainda não era conhecida). Contudo, o contrato que regula o valor ainda não foi ratificado pela administração da empresa, podendo, por isso, tornar-se inválido.

A notícia é avançada pelo Jornal Económico e pela CNN Portugal, com o canal de televisão a revelar que, no momento em que foi contratada, a CEO da companhia aérea definiu condições para que pudesse obter um bónus de três milhões de euros.

No entanto, para que esse valor seja pago, o contrato teria de ser aprovado em assembleia-geral da TAP — o que não terá acontecido. Segundo a CNN, a contratação de Ourmières-Widener foi levada a AG e aprovada com conhecimento das condições remuneratórias. Porém, o prémio não terá sido oficialmente ratificado: em causa estará um contrato de administração válido de quatro anos, que remete para um outro contrato de gestão que definira os objetivos do mandato.

Como nota a CNN Portugal, o Estado — nomeadamente o ministério das Infraestruturas e das Finanças — tiveram conhecimento do salário dos administradores. Agora, ainda não é claro se o Governo acabará por pagar o bónus a Christine Ourmières-Widener.