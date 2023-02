São dados preocupantes para o atual Presidente dos Estados Unidos. Uma sondagem publicada este domingo pela ABC News em parceria com o Washington Post mostra que 62% dos norte-americanos não ficariam satisfeitos caso Joe Biden fosse reeleito em 2024. Mas os números também não são particularmente positivos para Donald Trump, que anunciou que se irá recandidatar (ainda que precise de ultrapassar as primárias do Partido Republicano). Um total de 56% dos inquiridos não gostariam ver o ex-chefe de Estado de volta à Casa Branca.

De acordo com a sondagem, Donald Trump é visto como um candidato mais polarizador. 17% dos inquiridos ficariam “entusiasmados” com a vitória do ex-Presidente, 26% gostariam mas não ficavam particularmente entusiasmados, 20% ficariam insatisfeitos mas não zangados e 36% confessam que ficariam muito incomodados com o regresso do ex-Chefe de Estado à vida política.

Por sua vez, apenas 7% dos inquiridos ficariam muito satisfeitos com a reeleição de Joe Biden. Um total de 29% viriam com bons olhos os resultados, mas 32% ficariam insatisfeitos. A taxa de rejeição do atual Presidente parece menor do que a de Trump, no entanto, com 30% a admitirem que ficariam zangados com a vitória do atual Chefe de Estado.

Entre os democratas, a insatisfação é notória com Joe Biden, mostra a sondagem. 58% dos inquiridos que se identificam com o Partido Democratas queriam outro candidato em 2024 que não o atual Presidente, sendo que 31% apostariam preferencialmente na reeleição.

Já Trump parece reunir uma maior unanimidade entre os republicanos: 44% dos inquiridos gostariam de ver o ex-Presidente de volta à Casa Branca. Ainda assim, 49% preferiam que o Partido Republicano elegesse outro candidato.

Num eventual confronto entre Biden e Trump, o vencedor seria o republicano, que obteria 48% dos votos, ao passo que o atual Presidente se ficaria pelos 45%. É, por conseguinte, um cenário de empate técnico, já que está dentro da margem de erro. Neste cenário, 90% dos democratas votariam em Biden, a mesma percentagem de republicanos que votariam em Trump.

Quem acaba por dar a ligeira vantagem a Trump são os chamados inquiridos que se identificam como independentes — que não se identificam com nenhum dos partidos. 50% favorecem o ex-Presidente, enquanto 41% votariam em Joe Biden.

A mesma sondagem também apurou como é que os inquiridos avaliam o caso dos documentos confidenciais (quer os que foram encontrados na mansão de Donald Trump, quer aqueles que foram encontrados em casa e no antigo escritório de Joe Biden).

Um total de 45% dos inquiridos acreditam que Donald Trump agiu “intencionalmente e fez alguma coisa ilegal”, 29% consideram que o ex-Presidente esteve mal mas não foi intencional e 16% acreditam na inocência do ex-Chefe de Estado.

Em contrapartida, os inquiridos confiam mais em Joe Biden: apenas 27% consideram que agiu com dolo e que escondeu os documentos. 48% opinam que o Chefe de Estado esteve mal, mas não fez de propósito. Já 20%, acreditam que o atual Presidente não fez nada de errado.

A sondagem da ABC e do Washington Post foi realizada entre 27 de janeiro e 1 de fevereiro e contou com 1.003 respostas.