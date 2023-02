Moedas anuncia cortes: altar-palco que vai receber o Papa custará 2,9 milhões

Em atualização

O altar-palco principal que vai receber o grande evento da Jornada Mundial da Juventude, na zona do Rio Trancão, vai custar 2,9 milhões de euros (sem IVA), contra a estimativa inicial de 4,2 milhões de euros. A redução do preço da obra, em cerca de 30%, foi anunciada esta sexta-feira por Carlos Moedas, numa conferência de imprensa a partir da Praça do Município, em Lisboa.

Como explicou o presidente da autarquia lisboeta, esta “redução substancial” de custos resulta da diminuição da altura do palco — que vai passar de 9 para 4 metros –, do número de pessoas que vai poder estar em cima do palco — que passam das 2 mil inicialmente previstas para cerca de 1200 pessoas –, e pela área de implantação do palco, que já não será de 5 mil metros quadrados — antes de cerca 3.250 mil metros quadrados.

O social-democrata deixou ainda um elogio ao empreiteiro da obra, a empresa Mota-Engil, que “teve uma compreensão excecional neste processo”, o que permitiu a “redução substancial de custos”, mantendo a “dignidade” do evento. “Não houve qualquer tipo de compensação para estarmos a mudar o projeto”, salvaguardou Moedas.

Além do custo do altar-palco, o investimento total nesta operação do Parque Tejo terá outros custos: 1,6 milhões de euros estão dedicados a estudos, projeto e fiscalização; 7,1 milhões para a reabilitação do aterro de Beirolas; 1,06 milhões para ensaios e fundações; 3,3 milhões para infraestruturas e equipamentos; e 4,2 milhões de euros a ponte pedonal do Rio Trancão.