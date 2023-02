Chegou mais um clássico. Um daqueles jogos que dispensa apresentações, números ou estatísticas. O duelo entre leões e dragões à 20.ª jornada só não pode ter uma coisa: empate. Até pode haver divisão de pontos, mas não convém a nenhuma das equipas. O Sporting está a 15 pontos da liderança — cada vez mais uma miragem –, mas cinco dos lugares de Champions e ese é o objetivo traçado pelos de Rúben Amorim que este domingo vão poder contar com Paulinho depois de repetirem a “estratégia Palhinha”. Quanto ao FC Porto, está a sete do Benfica e sabe que uma vitória reduz a diferença para quatro — as águias já jogaram esta jornada –, mas tem o Sporting de Braga “à perna”. Ninguém pode empatar e, muito menos perder, em Alvalade. Venha de lá esse clássico e pode acompanhar tudo aqui, com o relato em direto, na Rádio Observador.

A Emissão Especial Desporto começa depois das 17h e quem melhor para analisar estes dois gigantes do que o homem que vstiu as duas camisolas? Augusto Inácio é o comentador de serviço e, depois do jogo, deixa a análise resumida no podcast Relatório de Jogo. Já o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, vai estar a analisar a prestação da equipa de arbitragem e ainda faz o best-off dos lances mais “quentes” em mais uma edição do Sem Falta. E, tal como no estádio, na Rádio Observador também temos bancada: o adepto do Sporting é João Castro, autor do podcast Sporting160, e o scout Luís Pinto Coelho é o adepto do FC Porto.

A Emissão Especial tem a coordenação do Vicente Figueira e o relato no Estádio José Alvalade fica a cargo dos jornalistas André Maia e João Filipe Cruz.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais e pode interagir connosco no Twitter.