Famosos, homenagens e curiosidades. A Super Bowl fora de campo

Rihanna foi, sem dúvida, a protagonista da noite, e um dos momentos do seu espetáculo que começou rapidamente a dar que falar foi o gesto em que a cantora retoca a maquilhagem a meio da sua atuação. Num evento em que a publicidade atinge valores recordistas, a cantora aproveitou para trazer um pouco da sua profissão de empreendedora do mundo da beleza e cosmética para o palco da

Super Bowl. Este ano a publicidade do intervalo do jogo voltou a atingir um preço máximo de 7 milhões de dólares por 30 segundos.

Bradley Cooper (com uma t-shirt verde a dizer Eagles, denunciando que grande fã da equipa) e Kevin Hart foram apenas duas das caras conhecidas a assistir a este jogo no estádio. Estiveram também no Arizona Martha Stewart, Cher, Billie Eilish, Adele e Elon Musk.

Do lado oposto deste jogo esteve Paul Rudd, fã assumido dos Kansas City Chiefs, a equipa vencedora. O As USA partilhou um vídeo onde se pode ver o ator no relvado depois da partida.

Pela primeira vez na história da Super Bowl, dois irmãos jogaram um contra o outro. Jason e Travis Kelce alinham pelos Philadelphia Eagles e pelos Kansas City Chiefs, respetivamente.

Duas lendas na bancada, cada uma da sua área. O musico britânico Sir Paul McCartney e jogador de basquetebol norte-americano estrela do momento LeBron James.

E se é verdade que foi Rihana a estrela da noite fora do jogo, também houve outro momento musical memorável: quando Chris Stapleton tocou e cantouo hino nacional norte-americano, levando alguns dos presentes às lágrimas.

ASAP Rocky, o namorado da Rihanna, também esteve presente nesta edição da Super Bowl e não perdeu a atuação da cantora no intervalo da competição.