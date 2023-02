Rihanna só precisou aparecer e cantar para encantar. A Super Bowl LVII opôs os Philadelphia Eagles aos Kansas City Chiefs e aconteceu no State Farm Stadium, na cidade de Glendale, no estado norte-americano do Arizona e, como vem sendo habitual, o intervalo do jogo é tão (ou mais) importante como a própria partida. O espectáculo halftime deste ano não teve as acrobacias e efeitos visuais de outros anos, mas trouxe Rihanna de volta com os seus êxitos e uma grande novidade: a gravidez do segundo bebé.

Com um macacão com o fecho aberto à frente a deixar ver uma camisola vermelha e uma escultura rígida sobre o peito, Rihanna optou por um look total em vermelho, incluindo a cor dos lábios e o relógio. Mas o que mais deu nas vistas (e que falar) na imagem da cantora foi a barriga saliente, ou como chamam os norte-americanos o “bump”, que denunciou que está grávida do seu segundo bebé, nove meses depois do nascimento do primeiro filho. Depois de grande expectativa pelo regresso da artista, foi a gravidez que fez títulos de notícias pela madrugada dentro. A revista People afirma ter tido a confirmação de um representante de Rihanna na noite deste domingo e acrescenta que assim a cantora torna-se a primeira mulher grávida a atuar no espetáculo do intervalo.

