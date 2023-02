No próximo dia 12 de fevereiro o Super Bowl vai opor os Philadelphia Eagles aos Kansas City Chiefs, mas nem só de desporto se faz este espetáculo. Como é habitual estão reservados para o intervalo vários anúncios criados de propósito para a ocasião e este ano o valor pago por cada 30 segundos de publicidade na transmissão da Fox volta a atingir um valor recorde, podendo chegar aos 7 milhões de dólares (mais de 6.5 milhões de euros).

O Super Bowl é um daqueles programas que reúne milhões de pessoas em frente a um ecrã. É transmitido em 225 estações de televisão, relatado em cerca de 450 estações de rádio e chega a aproximadamente 180 países, segundo a NBC Los Angeles. Não é por isso de estranhar que com tamanha audiência as marcas escolham investir milhões para colocarem o seu nome no intervalo de um dos eventos desportivos mais importantes do ano, mesmo que por apenas alguns segundos.

Em 2022 a grande final de futebol americano foi vista por 99.18 milhões de pessoas. Embora o recorde de audiência ainda seja de 2015 (114.44 milhões de espetadores), quase todos os anos é batido o recorde de valor por 30 segundos de publicidade no intervalo da partida. Em 2021, o valor baixou em relação a 2020, mas em 2022 foi atingido um novo máximo de 6.5 milhões de dólares, em média, por 30 segundos de publicidade.

Este ano, a fasquia volta a subir e chega aos 7 milhões de dólares, segundo a Fox. Um preço bem longe dos 42.500 (quase 40 mil euros) dólares cobrados pela NBC e pela CBS no primeiro Super Bowl, em 1967. Além do elevado valor que as marcas pagam, vale a pena lembrar que os anúncios em causa são produções pensadas especialmente para este momento e contam, muitas vezes, com rostos conhecidos. Reunimos 26 destes famosos anúncios que podem ser vistos já de seguida sem ser necessário esperar pelo intervalo do jogo de domingo.

