Um barco de recreio afundou a cerca de um quilómetro da Costa, quando ia para as grutas de Benagil. Foram resgatadas 42 pessoas, 40 passageiros e dois membros da tripulação. Fonte dos bombeiros disse ao Observador que o mar agitado, com vagas de sueste, pode ter sido o responsável pela ondulação que este na origem do acidente.

As mais de quatro dezenas de pessoas foram resgatadas pelo barco salva-vidas de Ferragudo e Portimão e transportados para clube naval de Portimão. Algumas pessoas chegaram a terra com sinais de hipotermia e foram assistidas no clube naval, onde já estava montado um posto de comando.